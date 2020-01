Este es el cronograma de partidos amistosos de los clubes ecuatorianos 

LEA TAMBIÉN

Eduardo Lara, entrenador de El Nacional, quedó satisfecho con lo que observó en el primer partido amistoso que disputaron sus pupilos ante La Equidad, en Colombia. El estratega cafetero pudo probar una cuarta alineación y sacar conclusiones para armar el once definitivo que debutará en la Copa Sudamericana este 6 de febrero, ante Fénix de Uruguay.

Los criollos continúan su gira por Colombia. Esta finalizará este sábado 18 de enero con un último partido ante Deportivo Cúcuta. El cotejo será en las instalaciones del complejo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ese complejo le ha servido de base al conjunto ecuatoriano para esta etapa de pretemporada.



Pero El Nacional no será el único que jugará amistosos este sábado 18 y domingo 19 de enero. En Ibarra se organizó un cuadrangular en el que participará hasta el Deportivo Quito y la Reserva de Aucas.

Los orientales reciben a Liga de Quito a las 15:00, en el estadio Olímpico de Ibarra. Estará permitido el ingreso del público para que disfrute este primer Superclásico capitalino del 2020. En el juego preliminar jugará la Reserva de Aucas ante la ‘AKD’. Este duelo será a las 12:00.

La U. Católica recibirá en La Armenia al Técnico Universitario. Este duelo será a puertas cerradas y servirá para que los técnicos colombianos José ‘Cheche’ Hernández (del cuadro ambateño) y Santiago Escobar (de los capitalinos) para armar sus alineaciones estelares.



El plato fuerte de la jornada será la Noche Amarilla y toda la fiesta que ha programado el Barcelona para presentar a su plantilla. Estará el italiano Alessandro del Piero como invitado especial.



La Tri Sub 23 también jugará. Hará su debut ante Chile, por el Preolímpico que se disputa en Colombia. El domingo 19 de enero jugará Independiente del Valle ante el Sporting Cristal



Estos serán los cotejos amistosos que se disputarán este



09:00 Católica vs. Técnico Universitario



10:00 Deportivo Cúcuta vs. El Nacional



12:00 Deportivo Quito vs. Reserva Aucas



15:00 Aucas vs. Liga de Quito



18:00 Ecuador vs. Chile



19:00 Barcelona vs. Delfín (Noche Amarilla)



El domingo 19 de enero de 2020



16:00 Sporting Cristal vs. Independiente del Valle