El paraguayo Santaní sorprende al Once Caldas y avanza en Sudamericana

Deportivo Santaní sorprendió en Manizales al colombiano Once Caldas, al que derrotó por 0-2 en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, con lo que logró avanzar a la segunda fase del torneo, el segundo en importancia detrás de la Copa Libertadores.

El camino del triunfo lo señaló Cristian Aguada, quien anotó el primer gol a los 38 minutos, mientras que la cuenta la cerró Iván Cazal, al capitalizar un contragolpe en el último minuto del partido.



La diana con la que cerró el partido Cazal se originó en un cobró de tiro libre en el que Once Caldas, incluso su arquero, el paraguayo Gerardo Ortiz, fue a buscar el remate dejando desprotegido su arco.



El partido de ida, que se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, terminó igualado 1-1, lo que suponía una ventaja para Once Caldas que no logró concretar en su feudo.



En el comienzo del juego, Once Caldas, dirigido por Hubert Bodhert, no le dio respiro al Deportivo Santaní y lo presionó con remates de larga y corta distancia que fueron controlados por el arquero Gustavo Arévalos, quien se multiplicaba para no dejar caer su valla.



Kevin Londoño, David Rodríguez, Marcelino Correa y Juan Pablo Nieto lo intentaron varias veces por el equipo colombiano, mientras que por los paraguayos apenas se registró un intento de Cristian Aguada, otro de Fidencio Oviedo, el jugador más importante de Santaní, y Blas Díaz.

Cuando todo hacía presagiar que Caldas conseguiría la buscada ventaja, una jugada aislada de Santaní terminó en el gol anotado por Aguada, quien capitalizó un error de la zaga y derrotó la resistencia de Ortiz, silenciando a los 38 minutos al estadio Palogrande.

Sobre el minuto 51 se vivieron momentos de zozobra porque Wildo Alonso y Jorge Aguilar chocaron sus cabezas al intentar despejar la pelota, por lo que este último fue retirado del campo en ambulancia.



En una maniobra arriesgada, el técnico Bodhert sacude el banco y envió al campo a Javier Reina por Harlin Suárez y a Jean Carlos Blanco en reemplazo de Marcelino Carreazo, pero Santaní armó murallas y logró controlar los intentos del Once Caldas.

De nada le valió al equipo local inundar de centros el área de su rival porque unas veces los remates, como el de Blanco, Reina e incluso Elvis Mosquera, fueron controlados por el portero de Santaní, que talló poco a poco su paso a la siguiente ronda.



- Ficha técnica:

Once Caldas: Gerardo Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Elvis Mosquera; Harlin Suárez (m.62, Javier Reina), Juan David Rodríguez, Juan Pablo Nieto; Kevin Londoño, Marcelino Carreazo (m.46, Jean Carlos Blanco) y Ricardo Steer (m.73, Juan Salcedo).

Entrenador: Hubert Bodhert.



Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos, Jorge Aguilar (m.56, José Cañete), Luis Olivera, Wildo Alonso, Luis Lezcano; Alexis González, Fidencio Oviedo, Iván Cazal, Cristian Aguada (m,80, Fernando Giménez), Alejandro Toledo (m.60, Guillermo Beltrán) y Blas Díaz.

Entrenador: Carlos Jara Saguier.



Goles: 0-1, m.38: Cristian Aguada. 0-2, m.97: Iván Cazal.

Árbitro: El brasileño Raphael Claus que amonestó Elvis Mosquera, del Once Caldas, al igual que a Luis Lezcano e Iván Cazal de Santaní.

Incidencias: Partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Palogrande, de Manizales.