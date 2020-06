Pablo Repetto: 'Me gusta la idea de renovar pero hoy es apresurado'

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, confesó algunos detalles sobre su posible renovación con el club. Los dirigentes esperan mantener reuniones con él y su cuerpo técnico. Por ahora está concentrado en los entrenamientos en el complejo de Pomasqui, respetando los protocolos de bioseguridad.

En una entrevista con Área Deportiva, el charrúa confesó que está ilusionado con renovar contrato. Además aseguró que la posible salida de Adrián Gabbarini es pura especulación.



"En los últimos días Esteban nos manifestó su interés de renovar, nosotros dimos nuestro punto de vista, estamos contentos en Liga, pero se verá más adelante (...) me gusta la idea de renovar pero hoy es apresurado, hay que hablar varias cosas", dijo Repetto.



El técnico aseguró que su actual plantilla tiene mejor pie que la del 2019. También se mostró satisfecho con lo que han trabajado y demostrado en los entrenamientos.



"Este equipo tiene jugadores de mejor pie, no tan potentes como los del año anterior, es un juego diferente al de años anteriores, tenemos variables", afirmó el estratega.



Sobre el supuesto interés de Independiente de Avellaneda por Adrián Gabbarini, el técnico aseguró que de confirmarse, el equipo perdería a un líder de camerino. Sin embargo aclaró que toda esa información a respecto pudiera ser solo rumores.



"Si se va Gabbarini a Independiente tendremos que rompernos la cabeza, es un líder en el equipo. No creo que se vaya Gabbarini. Si hay algo él nos sabrá comunicar, puede ser un rumor, hay que ver que tan real es", afirmó.