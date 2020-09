Pablo Repetto: "Con más días de descanso podremos corregir errores y practicar lo táctico"

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, reveló cuál será la planificación del equipo para los próximos juegos en LigaPro y Copa Libertadores. Los albos tenían previsto viajar a Manta tras el entrenamiento de este viernes 4 de septiembre del 2020.

"Practicamos hoy a las 15:00, terminando salimos al aeropuerto para viajar a las 18:00 de la tarde en un vuelo chárter a Manta. Luis Ayala y Ándersson Ordóñez todavía no están al 100%, los demás están muy bien..", dijo Repetto.



Además, advirtió que para el juego de este sábado 5 de septiembre del 2020, ante Liga de Portoviejo, no contará con Franklin Guerra, quien fue sancionado por acumulación de tarjetas. En su lugar estará Luis Caicedo.



"El 'Kunty' se encuentra bien, tuvo un error puntual frente a Olmedo y antes de eso había hecho un buen partido. Es un buen jugador que nos da mucha tranquilidad, va a jugar él reemplazando a Guerra", dijo Repetto.



Ante las críticas por su nivel de juego, aseguró que ya ve mejorías, sobre todo porque habrá más tiempo para practicar la parte táctica.



"Tuvimos tantos días sin jugar que hoy con partidos tan seguidos tener 2 días más de descanso te ayuda a recuperar. Se va a poder trabajar la parte táctica y hacer correcciones", dijo.



Para la Libertadores, Repetto aclaró que viajarán a Lima dos días antes para descansar. En ese país enfrentarán a Binacional. Pero por ahora están enfocados en la definición de la etapa.



"Para la Copa Libertadores viajamos a Lima dos días antes para descansar un día en Lima. No pensamos mucho en eso porque tenemos un partido por el campeonato y nos jugamos la definición de la etapa", dijo.