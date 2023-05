Diego Forlán cambia los botines por el golf en el PGA Tour en Quito

Diego Forlán (centro) disputará el PGA Tour Latinoamérica en Quito. Foto: Paulo Álvarez / EL COMERCIO

Paulo Álvarez (D)

El uruguayo Diego Forlán arribó hacia Quito para disputar el PGA Tour Latinoamérica en una nueva faceta como golfista.

El exfutbolista llega como invitado especial para el campeonato, que no es la primera vez que cuenta con un exfutbolista. En la pasada edición, Gabriel Batistuta -leyenda argentina- llegó para el mismo evento.



El Quito Tenis Golf Club será el recinto que albergará el certamen y a sus 144 participantes entre el 4 y 7 de mayo del 2023. A partir de este 2 de mayo, exDT de Peñarol se familiarizará con las instalaciones del campo.



En las instalaciones de uno de los principales auspiciantes, Forlán brindó sus primeras impresiones en relación al los juegos en los que estará y la práctica del golf. Este, a su vez, se mostró emocionado por su incursión en aquel deporte y contento por volver a estar en Quito, ciudad que visitó en más de una oportunidad como jugador.



"Siempre es muy lindo volver, vine muchas veces durante mi carrera. Hoy es una visita un poco diferente, pero en un deporte que también conozco. Espero tener una linda jornada, pasarla bien y disfrutar. Quiero felicitar a todos y agradecerles", manifestó el delantero.



El golf y el tenis, otra de las pasiones de Diego Forlán

La nueva experiencia, sin embargo, no será ajena para el charrúa, pues durante su carrera en el balompié también practicó otras disciplinas, aunque no de manera profesional. Primero encontró al tenis y luego al golf.



Hasta los 16 años se dedicó al deporte blanco a la par del fútbol, el cual practicaba en la inferiores de Danubio. Al momento de decidir, este optó por la actividad que lo volvería ídolo en Uruguay y figura del balompié mundial.



El golf lo descubrió en Inglaterra cuando fue traspasado hacia el Manchester United. Allí se inició en su práctica y, por precaución ante potenciales lesiones, le dio prioridad antes que el tenis.



"Me encantan todos lo deportes, he tenido la posibilidad e jugarlos y es bueno que Ecuador y Quito tengan una exhibición de un torneo tan prestigioso. Ojalá continúe de tal manera y se abran en otros espacios de Latinoamérica", sostuvo en un función de su vinculación con el golf y el certamen en el cual participará.

Visita nuestros portales: