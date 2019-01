Osaka pasa a semifinales del Abierto de Australia tras derrotar a Svitolina

LEA TAMBIÉN

La japonesa Naomi Osaka, número 4 mundial, se clasificó este miércoles en Melbourne para su primera semifinal del Abierto de Australia tras derrotar a la ucraniana Elina Svitolina (N. 7) , en dos sets, por 6-4, 6-1.

Osaka, de 21 años, luchará por una plaza en la final contra la vencedora del duelo entre la estadounidense Serena Williams y la checa Karolina Pliskova.



En la otra semifinal se enfrentarán la checa Petra Kvitova (N.6) y la estadounidense Danielle Collins (35º) .



Naomi Osaka se convirtió en la primera japonesa en coronarse en un Gran Slam el pasado septiembre en el US Open, tras una final explosiva ante Serena Williams.



Ahora es además la primera japonesa que llega a semifinales en Melbourne en 25 años, desde Kimiko Date, en 1994. Antes de esta edición, su mejor resultado habían sido los octavos de final, hace un año.



Elina Svitolina, visiblemente debilitada por los dolores de hombro y cuello, por los que fue atendida durante el partido, apenas tuvo posibilidades de defenderse, y parecía una sombra de la jugadora que ganó el WTA Finals de octubre en Singapur.



“Tenía un objetivo, no ponerme nerviosa, algo que no había logrado hacer muy bien en mis últimos partidos, así que estoy muy contenta con mi partido de hoy” , añadió.



En sus últimos dos partidos pareció perder la calma cuando se llegó a un tercer set.



Antes de su victoria en el Abierto de Estados Unidos, con solo 20 años, Osaka había ganado el prestigioso torneo de Indian Wells, en la primavera boreal pasada, una semana antes de derrotar a Serena Williams por 6-3 y 6-2 en la primera vuelta de Miami.



Había empezado la sesión 2018 en torno a la 70ª posición mundial.