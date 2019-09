Un futbolista del América en polémica por ocasionar los penales que dieron el triunfo a Emelec

LEA TAMBIÉN

El futbolista Onofre Mejía, capitán del América de Quito, fue protagonista de dos jugadas polémicas en el partido de los cebollitas ante Emelec, por la fecha 26 del torneo local. Mejía fue el volante que cometió las dos faltas sancionadas como penales y que dieron el triunfo 2-1 a Emelec en el estadio Guillermo Albornoz de Cayambe, el sábado 21 de septiembre.

En el minuto 22, Mejía golpeó a Bryan Carabalí al dejar extendida su pierna y el árbitro Diego Lara sancionó el penal que fue convertido por Edwin Pernía. Luego, en el segundo tiempo, otra vez cometió otra falta dentro del área. A los 74, Mejía marcaba a Joao Rojas dentro del área. Cuando el jugador eléctrico perdió espacio protegía el balón y Mejía lo golpeó con sus piernas. Esa fue la acción más cuestionada.



El propio entrenador del América, Luis Espinel, habló de la jugada al final del partido. “En el minuto 25 me parece un penal tan infantil. No se me sale de la cabeza que un jugador de esa edad haga un penal tan infantil”, dijo en un video publicado por radio Atalaya. Luego en una segunda intervención dijo: “un jugador que está de espaldas a él que no tenía ningún peligro para llegar al arco es derribado de esa forma. Así sucede en el fútbol. No solo en Ecuador sino en todo el mundo suceden este tipo de cosas”, manifestó el estratega.



Después de finalizado el partido, Nicolás Dávila atizó más la polémica. Él, en sus redes sociales, publicó una imagen de manzanas verdes y en la mitad una manzana podrida. Eso generó reacciones y comentarios por lo ocurrido en el partido.



Mejía también fue el jugador protagonista en el partido de ida jugado en Guayaquil. En aquel juego fue titular a pesar de haber acumulado cinco amarillas. Eso significó que América pierda el punto sumado en el empate y generara un problema legal que desembocó en una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que otorgó los puntos a favor de Emelec.



Emelec, con la victoria ante el América, llegó a 36 puntos y se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones del campeonato. El propósito de los azules es entrar en los ‘playoffs’.