Novak  Djokovic derrota a Cilic y pasa invicto a semifinales del Masters 

El serbio Novak Djokovic mostró otra vez que se encuentra en plena forma al vencer al croata Marin Cilic y pasar así como único invicto a las semifinales del Masters de tenis de Londres.

Por más que ya tenía garantizado el primer puesto del Grupo Guga Kuerten y que su rival en la semifinal de mañana sería el sudafricano Kevin Anderson sin importar su partido de hoy, el número uno del mundo no dejó margen para dudas al vencer por 7-6 (9-7) y 6-2 a Cilic, que así se despidió del certamen con una victoria y dos caídas.

Campeón este año en Wimbledon, Cincinnati, el US Open y Shanghai, Djokovic se mostró en Londres en un nivel superior: ya había superado la fase de grupos del Masters sin derrotas en cuatro ediciones y hoy consiguió la inédita quinta clasificación de forma invicta. Además, por segunda vez avanzó sin perder un set, algo que ya había conseguido en 2014. Pero en esta ocasión lo hizo sin perder juegos con su servicio. "Marin es un muy buen restador, así que es una gran estadística", valoró Djokovic.

"No se trata tanto del servicio. Se trata más del primer disparo después del servicio. He estado tratando de usar el servicio con precisión y por eso buscaba precisión en lugar de velocidad", explicó el campeón de 14 Grand Slam. El serbio, que busca su sexto título en el Masters, debió pasar un duro examen ante Cilic, que tuvo un set point en el tie break del primer parcial, pero no lo pudo aprovechar.

Atento a capitalizar sus ocasiones, Djokovic logró el set en su segunda posibilidad en el desempate y a partir de allí encaminó el partido. Dos quiebres en el segundo set marcaron la diferencia en ese pasaje, cuando Cilic ya no pudo mantener la intensidad y comenzó a fallar ante la presión a la que lo sometía Djokovic.

Para llegar a su séptima final, el número uno del mundo deberá vencer a Anderson, al que derrotó siete de las ocho veces que lo enfrentó. El sudafricano, cuarto favorito, se impuso la primera vez que jugaron en 2008 y luego perdió los siete partidos siguientes, entre ellos la final de Wimbledon y los cuartos de final de Shanghai esta temporada.

"Estuvo jugando un gran tenis durante todo el año. Esta es definitivamente su mejor temporada. En los últimos dos años, ha estado jugando su mejor tenis", valoró Djokovic el momento de su rival. "Está sirviendo bien y es muy agresivo, así que sé con lo que me voy a encontrar". El otro clasificado para las semifinales en el Grupo Guga Kuerten fue el alemán Alexander Zverev, que batió hoy 7-6 (7-5) y 6-3 al estadounidense John Isner.

Zverev se clasificó a las semifinales como segundo y se medirá el sábado por un lugar en la final con el suizo Roger Federer, que acabó líder del Grupo Lleyton Hewitt. Es la primera vez que Zverev alcanza las semis del Masters, el torneo que reúne cada año a los ocho mejores tenistas de la temporada. El alemán llegó a la capital británica como número cinco del mundo, pero con la victoria sobre Isner se aseguró superar en el ranking al argentino Juan Martín del Potro, ausente en el torneo por una lesión de rodilla.

En semifinales le espera Federer, que busca en Londres su séptimo Masters y el título número 100 de su carrera. Será el sexto cara a cara entre ambos y la última vez que se enfrentaron fue precisamente hace un año en este torneo. "Hemos jugado muchas veces a pesar de mi corta carrera", comentó Zverev, de 21 años, nada más vencer a Isner en el O2 Arena de Londres. "Estoy muy feliz por estar en las semifinales. Es un honor". "Cada partido ante Isner se decide por uno o dos puntos. El primer set estuvo muy apretado", añadió el alemán, que salvó una pelota de set antes del tie break de la primera manga.



El Masters cierra cada año el circuito masculino de tenis de la ATP y la edición de 2018 reparte USD 8,5 millones en premios. La final se celebrará el domingo.