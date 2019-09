Neymar, en todos los frentes judiciales

LEA TAMBIÉN

España, Brasil, Francia: Neymar, la estrella brasileña del Paris SG, está o se ha visto implicado en varios procedimientos judiciales y fiscales, especialmente relacionados con sus traspasos, del Santos al FC Barcelona en 2013 y del Barça al PSG en 2017.

Traspaso del Barça al PSG



La prima de renovación prometida a 'Ney' por el Barça antes de su fichaje por el PSG en 2017 (222 millones de euros) está en el centro del litigio entre el brasileño y el club catalán que se dirime el viernes ante un tribunal barcelonés.



Neymar había negociado con el Barça el pago progresivo de una prima en su renovación de 2016, pero tras su repentina salida un año más tarde al PSG, el club azulgrana se negó a pagar los 26 millones de euros que faltaban por abonarle.



El club presentó además una demanda contra el jugador por no respetar el contrato, reclamándole la devolución del dinero ya pagada así como 8,5 millones de euros de indemnización.



Tras haber intentado en vano un recurso ante la FIFA, los abogados del jugador presentaron a su vez otra demanda contra el Barça para pedir el pago íntegro de la prima.



Denuncia por violación archivada



Una denuncia por violación presentada por Najila Trindade en Sao Paulo, fue revelada a principios de junio por un medio brasileño. Esa modelo de 26 años aseguró que los hechos ocurrieron el 15 de mayo en un hotel parisino.



Neymar denunció una “trampa”, saliendo a la luz una sucesión de imágenes y declaraciones impactantes por medios interpuestos. La justicia archivó el caso a principios de agosto, por falta de pruebas concluyentes.



Denuncia de un hincha por agresión



Tras la derrota del PSG frente al Rennes en la final de la Copa de Francia a finales de abril, unas imágenes muestran a 'Ney' dando un golpe en la cara a un espectador que le había dicho “¡aprende a jugar al fútbol!” .



El hombre de 29 años denunció en agosto al brasileño por agresión ante un tribunal de Bobigny.



“¿Hice mal? Sí. Pero nadie puede quedarse indiferente”, se defendió el brasileño, que fue suspendido tres partidos.



Traspaso del Santos al Barça



El grupo brasileño DIS, antiguo poseedor de una parte de los derechos del jugador, denunció a Neymar, su padre, al Santos, al Barça y a sus dirigentes por considerarse perjudicado en el traspaso del delantero en 2013.



En 2017, un juez madrileño había anunciado la apertura de un juicio por “corrupción en los negocios” contra ellos. Los dos clubes y sus dirigentes también están acusados de “estafa”.



Pero el juicio todavía está pendiente de una decisión sobre la jurisdicción competente.



El Barça había cifrado oficialmente el traspaso del jugador en 57,1 millones de euros: 40 millones para la familia Neymar, 17,1 para el Santos. Pero, según la justicia, costó al menos 83,3 millones.



DIS, que recibió 6,8 millones de euros de los 17,1 pagados al Santos, acusa a Neymar y al Barça de haber ocultado el monto real para pagarle menos.



Según la prensa española, los millones cobrados por Neymar gracias a su renovación por el Barça y su marcha al PSG también están siendo seguidos de cerca por el fisco español.



Contencioso fiscal en Brasil



Neymar también es objetivo del fisco brasileño, que lo acusa de no haber pagado impuestos por sus derechos de imagen pagados por el Santos, pero también por los millones abonados por el Barça antes de su traspaso para asegurarse de que no firmaría por ningún otro equipo.



Neymar aceptó en 2017 pagar una multa de 2,1 millones de euros, según el tipo de cambio del momento, para poner fin al contencioso, pero el Tesoro brasileño anunció en 2018 que debía, en realidad, en torno a 16 millones, lo que es cuestionado por la defensa del jugador.