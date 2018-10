Klay Thompson encesta 14 triples y bate récord de Stephen Curry en la NBA

LEA TAMBIÉN

El escolta de los Golden State Warriors Klay Thompson hizo historia en la NBA al encestar un récord de 14 triples en la victoria de su equipo sobre los Chicago Bulls.

Thompson superó la marca anterior de 13 triples de su compañero Stephen Curry y lo hizo en apenas 27 minutos en el campo. Fueron 52 puntos que quedarán ya en los libros de la liga estadounidense de baloncesto.

La victoria de los Warriors por 149-124 quedó en un segundo plano ante la actuación de Thompson, que recibió incluso los aplausos de la afición de los Bulls. Cuando anotó su decimocuarto lanzamiento de larga distancia, sus compañeros festejaron casi como si hubiera sido un título. "Simplemente sabía que estaba listo para un gran noche", dijo Thompson tras anotar 14 de 24 intentos desde la línea de tres y 18 de 29 de campo.

Su planilla se completó con cinco rebotes y un robo. Curry destacó la actuación de su compañero y se mostró feliz de que haya batido su marca."Los récords están para ser superados", dijo el dos veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA. "Estoy feliz de que haya sido un compañero el que lo haya logrado y de haber podido verlo en persona".

Los Warriors, defensores del título, sumaron así su séptima victoria en ocho presentaciones y encabezan la clasificación en la Conferencia Oeste. Las actuaciones de Thompson y Curry son el reflejo de una tendencia más amplia en la NBA, donde el lanzamiento de larga distancia está teniendo un rol cada vez más determinante. En lo que va de temporada, unos 24 equipos promedian más de diez triples por partido. Hace cuatro años, apenas tres franquicias tenían esos registros. Aunque no todos celebran la tendencia. "No es un verdadero baloncesto. ¿Por qué no creamos un lanzamiento de cuatro puntos entonces?", cuestionó Gregg Popovich, el entrenador de los San Antonio Spurs, tras la victoria de su equipo por 113-108 sobre los Dallas Mavericks en la prórroga. "O un lanzamiento de cinco puntos para que los fans puedan tener auténtica diversión. Hagamos un circo", señaló irónico.

