Joven promesa de la natación italiana pierde la movilidad tras ser disparado

Manuel Bortuzzo, de 19 años y una de las promesas de la natación italiana, ha perdido la movilidad de sus piernas tras recibir un disparo en Roma en la noche del pasado sábado, lo que le provocó una lesión medular, informan los medios deportivos de ese país.

“Lamentablemente esto quiere decir que por el momento creemos que no puede haber una recuperación funcional del movimiento de las piernas”,

explicó este martes 5 de febrero de 2019 a los medios el director del Departamento de Neurología del hospital romano San Camillo, Alberto Delitala.



Por esa razón, subrayó, “la posibilidad de recuperar la movilidad de las piernas con el conocimiento médico actual no es posible”.



Manuel Bortuzzo (Trieste, 1999) había llegado a la capital para entrenarse y poder acceder en un futuro al equipo nacional, siendo ya considerado una “promesa” del medio fondo por la Federación Italiana de Natación.



En la noche entre el sábado y el domingo se encontraba con unos amigos, su novia y otros atletas a las puertas de un bar al que no pudieron acceder porque en su interior, previamente, se producido una violenta pelea.



De regreso a su casa el joven fue disparado desde un ciclomotor y la bala le alcanzó en el tórax.



Las autoridades investigan este suceso pero sospechan que los agresores, supuestamente vinculados a la mafia italiana, pudieron confundir al joven nadador con otra persona, presumiblemente vinculada con la reyerta anterior en el local.



Por el momento, las autoridades han identificado a uno de los participantes en la pelea y le han interrogado, si bien este ha negado su participación en la reyerta y su implicación en el caso del atleta, informan los medios de ese país.