Técnico Universitario supera 1-0 a El Nacional en la cancha del Atahualpa 

El Nacional no termina de acoplarse y este sábado 12 de septiembre del 2020, por la fecha 12 de la LigaPro, el elenco militar cayó como local por 1 -0 ante un ordenado Técnico Universitario.

El equipo de los puros criollos empezó mejor el partido, pero se desinfló al recibir el gol de los visitantes. En los primeros minutos El Nacional fue superior, se adueñó del balón y empezó a generar acciones de peligro en el ataque. No obstante, tras una pérdida de la pelota se inició la acción que le permitió anotar al cuadro ambateño que comanda el técnico colombiano José 'Cheché' Hernández.

El Técnico Universitario se puso en ventaja gracias a una definición de Edwin Méndez, quien a los 17 minutos aprovechó el pase de Henry Patta y derrotó al golero Johan Padilla. Después de ese tanto, los jugadores del elenco local tardaron en reaccionar y algunos incluso parecían perdidos en la cancha. Eso facilitó el trabajo de la visita que controló sin mayores sobresaltos el trámite del encuentro.



A pesar de las pocas ideas del cuadro criollo sobre la cancha, el elenco del estratega argentino Jorge Daniel Montesino tuvo una opción para empatar cerca del final del primer tiempo. Fue así que a los 44', Hólger Matamoros ensayó un remate que salió arriba del arco. En esta ocasión la 'Chicharra' no pudo anotar con un tiro libre, como sí ocurrió en la remontada criolla ante Emelec a inicios de mes.



En el segundo tiempo, Henry Patta estuvo cerca de aumentar la cuenta a los 55', pero el balón golpeó en el poste. Luego, a los 60', fue el turno de los militares, pero Felipe Mejía no logró superar con su remate de cabeza al golero Wálter Chávez. El conjunto local intentó igualar, pero careció de contundencia en el ataque. Incluso cerca del final, en los minutos de recuperación, los criollos contaron con dos opciones de pelota detenida y la mayoría de sus jugadores subió al área rival. Estos fueron momentos emocionantes, pero el gol no llegó.



Con el triunfo, el cuadro ambateño suma 22 unidades, en 12 partidos, y está en el quinto lugar de la clasificación que lidera Liga de Quito con 28 puntos. Por su parte, el cuadro militar se queda con 12 unidades.



En la próxima fecha, El Nacional visitará al Guayaquil City, mientras que el 'Rodillo' también será visitante ante la Universidad Católica.



En el cotejo entre militares y ambateños, en uno de los palcos VIP del estadio, estuvo presente el director técnico Gustavo Alfaro, quien asumió el mando de la Selección de Ecuador. El argentino y su cuerpo técnico buscan a los jugadores que conformarán el elenco nacional para el inicio de las eliminatorias sudamericanas.