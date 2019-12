El Nacional se proclamó bicampeón del Campeonato de Reserva

LEA TAMBIÉN

El Club Deportivo El Nacional levantó, por segunda vez consecutiva, el trofeo del torneo de la Reserva. El equipo 'criollo' se impuso 2-0 a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, este sábado 14 de diciembre de 2019.

A los once minutos se abrió el marcador. El delantero Luis Congo aprovechó una mala salida de los pupilo de Christian, el 'Camello', Gómez y definió solo ante la salida del portero Julio Cárdenas. A los 33', Jorge Ordóñez amplió la ventaja con su tanto desde el punto penal.



​El cotejo se definió en el primer tiempo. Ambos equipos alinearon a jugadores de largo recorrido en la Serie A. Por ejemplo, en la 'U' jugó Anderson Ordóñez, mientras que en el equipo visitante estuvieron presentes Jorge Ordóñez, Luis Congo y Ronal de Jesús.



Los albos, que no tuvieron un buen partido, estuvieron cerca de igualar el compromiso a los 28 minutos. El atacante Joseph Espinoza estrelló el esférico en el horizontal. En el segundo tiempo, la 'U' tuvo mayor dominio de esférico, pero no tuvieron efectividad.



Este es el segundo título de El Nacional en la Categoría de Reserva. En el 2018 también se consagraron campeones del torneo. Por su parte, Liga de Quito sumó su cuarto subcampeonato. En el 2013, 2015 y 2014 terminó en segundo lugar.



​El elenco militar terminó quinto en la tabla de posiciones acumulada con 52 puntos, mientras que los albos fueron terceros, son 55 unidades. En los cuartos de final, el 'Nacho' eliminó al Independiente del Valle y en la semifinal al Emelec. Liga dejó en el camino al Guayaquil City y al Macará.