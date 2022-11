Gustavo Alfaro: 'Si no atacamos a Países Bajos tendremos problemas'

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, consideró que Países Bajos es favorita para el partido de este viernes en el Mundial de Qatar. Foto: Twitter La Tri

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, consideró que Países Bajos es favorita para el partido de este viernes, 24 de noviembre, en el Mundial Qatar 2022, pero indicó que su equipo tiene opciones y que no saldrán solo a defender.

"El partido de mañana está presupuestado para perder. Es como cuando juegas contra Argentina o Brasil. Tenemos todo que ganar y mucho que perder", señaló el entrenador ante el decisivo duelo contra Países Bajos en el que el ganador obtendrá billete para octavos de final.

Recordó que su colega neerlandés, Loius van Gaal, aseguró que su objetivo en el Mundial es ganar la final, lo que supone "una prepotencia bien entendida que da jerarquía por conocimiento y experiencia desde el banquillo".

Agregó que le avalan los números, porque desde la llegada del técnico al banquillo no ha perdido ningún partido y promedian más de dos goles y medio por choque.

"Más allá del funcionamiento, tiene capacidades individuales para resolver las cosas que el equipo no puede. Contra Senegal no podía ganarlo desde el punto de vista táctico y lo hicieron con individualidades", señaló Alfaro.

"Tenemos que jugar como cuando jugamos contra un equipo grande, tienes que estar fuerte en todos los frentes, el emocional, el físico, el táctico", dijo.

El "profe" indicó que pese al estilo ofensivo del juego neerlandés, Ecuador no puede salir solo a defenderse.

"Holanda no es Argentina o Brasil, pero es un equipo de esa jerarquía. Si no defiendes y atacas con la misma intensidad, si no les haces correr hacia atrás, vas a tener problemas. Tenemos que ser duros para defender, pero crearles problemas cuando tengamos la opción", aseguró.

Alfaro, que aseguró que trabajan con tres esquemas diferentes, señaló que tras la victoria en el partido inaugural contra Catar no quieren perder frente a Países Bajos.

"En la fase de grupos tienes derecho a un error, si pierdes un partido se te agota el crédito. Todavía tenemos crédito y trataremos de no perderlo contra Países Bajos para conservarlo antes del partido contra Senegal", comentó.

