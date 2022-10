Gustavo Alfaro prefiere adelantar las finales entre Aucas y Barcelona

Gustavo Alfaro (izq.), seleccionador de Ecuador en una práctica el 25 de octubre del 2022. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

El DT Gustavo Alfaro se mostró crítico con las fechas de las finales de LigaPro entre Aucas y Barcelona. Esto, en relación a la Selección de Ecuador y su debut en el Mundial Qatar 2022 el 20 de noviembre del 2022.

Las finales están pactadas para disputarse el 6 de noviembre en el estadio Monumental de Guayaquil y el 13 de noviembre en Quito (aún no se define el estadio).



Debido a que Ecuador debuta en el Mundial de Qatar el próximo 20 de noviembre, el argentino Gustavo Alfaro propuso que se adelanten los partidos para contar con mayor brevedad con los jugadores que participarán en dicho encuentro.



“Hace 15 días trasladé si no había la posibilidad de adelantar la final del fútbol ecuatoriano […]. No se juega por el tema de la final de la Libertadores, pero tranquilamente se podría haber jugado al otro día o entre semana”, expresó Gustavo Alfaro a los medios de comunicación.



Uno de los jugadores afectados es Hernán Galíndez, arquero de Aucas y de la Selección de Ecuador. El futbolista que tiene un puesto casi asegurado en la lista final deberá reportar más tarde con la Tri por el tema las finales.



“Me hubiese gustado adelantar […]. Para nosotros tener a Hernán y a otros jugadores antes del Mundial Qatar 2022. El jugador quiere jugar enseguida y poner una final tan distante no es lo mejor”, indicó Gustavo Alfaro.

Preparación de Ecuador antes del Mundial

Antes de que inicie la justa Mundialista, Ecuador tiene un último partido amistoso que será contra su similar de Iraq. El cotejo se jugará el 12 de noviembre en Madrid, España.



Sin embargo, el juego está en duda y todo dependerá de la cantidad de jugadores que tenga Ecuador para esa fecha.



"Ya es más un trabajo de la Federación que nuestro”, manifestó Gustavo Alfaro cuando fue consultado este martes 25 de octubre, durante los entrenamientos del microciclo.