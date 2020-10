Moisés Corozo: 'Si no me llevaron a la Selección, fue porque debo mejorar'

LEA TAMBIÉN

Moisés Corozo, defensa de Liga de Quito, tuvo una ligera desilusión el mismo día en que ganó la etapa de la Serie A. El zaguero central guayaquileño esperaba estar convocado a la Selección, para los primeros partidos de las eliminatorias ante Argentina y Uruguay.

Corozo, un especialista en tiros libres, aseguró que a pesar de no haber sido parte de la lista de 30 convocados no significa que en un futuro no sea tomado en cuenta. Trabajará para conseguirlo.



"No me preocupa, ni me relajo, sé la clase de jugador que soy y que puedo dar mucho más, tengo entendido que si no me llevaron, fue por algo. Trataré de mejorar lo que me falta en Liga. Gracias a las personas que me manifestaron su apoyo y cariño, esto solo va a hacer que me siga esforzando para estar ahí (en la Tri) algún día”, aseveró.



Su deseo por estar en la Selección es permanente. Asegura que es algo que todo jugador ecuatoriano quiere experimentar alguna vez en su carrera.



“La mayoría de jugadores quieren estar en la Selección, siempre uno trabaja para eso. Mi mentalidad primero estaba en ganar la etapa con Liga y que se venga lo que sea. Sí estaba muy emocionado por la posibilidad de estar, pero si no estoy, no bajaré los brazos”, sentenció el guayaquileño de 27 años.



Ahora su energía estará enfocada en mantener el nivel en Liga de Quito. Quiere ganar la segunda etapa y no jugar la final. Dijo que esa era la mentalidad de la mayoría de sus compañeros.



“Ya no podemos conformarnos y quedarnos ahí, ahora mi mentalidad está en el partido del miércoles contra el Cuenca. Hay que virar la página, se ganó y se disfrutó, pero ya hay que pensar en la segunda etapa”, dijo Moisés Corozo.