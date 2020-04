Miguel Ibarra: 'La ayuda no solo debe ser de los futbolistas, sino de todos los sectores del país'

LEA TAMBIÉN

Miguel Ibarra, exjugador profesional, vive la cuarentena activamente. En sus redes sociales instaló un proyecto llamado 10 días en las que publica videos con ejercicios fáciles de realizar en casa.

Ibarra recordó que la inactividad puede repercutir en la salud. Por eso aprovechó este tiempo de pausa de sus ocupaciones para enseñar a las familias cómo ejercitarse.



“Estamos en un proyecto llamado 10 días con rutinas de ejercicio. Para que no esté inactivo que a la larga puede tener repercusiones en la salud”, dijo Ibarra en Radio Quito y Platinum, en el programa Bendito Fútbol Radio.



Sobre los salarios y las medidas que algunos clubes ya optaron para combatir la crisis económica que deja esta pausa obligatoria por el covid-19, aseguró que todos los sectores, no solo los futbolistas, deben arrimar el hombro.

“Hay jugadores de todo tipo. Los de Primera que ganan miles de dólares y los de Segunda que apenas ganan dos sueldos básicos. Todos debemos arrimar el hombro. No porque yo tengo menos y no me va a alcanzar no dono. Esto es cuestión de todos”, dijo Ibarra.



Para él, al igual que algunos preparadores físicos, asegura que las actividades que están realizando los futbolistas en sus casas no es similar a la que se hace en campo. Afirma que deberá haber un proceso de reacondicionamiento antes de reanudar las actividades.



“La parte física es importante, pero hay otros aspectos como mejorar el aspecto técnico que va e la mano con la intensidad que hay en un entrenamiento. Va a costar retomar y lo que se busca ahora es que el jugador regrese a la actividad con un 20 % de capacidad y no empezar de cero”, aclara el exjugador del Espoli.