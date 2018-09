Mercedes Pila emigró y trepó a la élite del trail

LEA TAMBIÉN

Antes de emigrar a Madrid, en el 2000, María Mercedes Pila trabajaba en una floristería y ganaba USD 50 mensuales. Tenía 20 años y el atletismo femenino era poco conocido y un poco mal visto en su natal Pastocalle, parroquia cotopaxense, en los pies del Iliniza.

Dos décadas después, la ecuatoriana conoce los secretos de las carreras en la montaña. Su última prueba la puso en la élite. En el Campeonato del Mundo de Skyrunning, en Escocia, hace dos semanas, logró la medalla de bronce en los 52 km, en un torneo con 1 800 corredores de 40 países.



Fue la mejor latina y se posicionó como tercera en el mundo. Solo quedó detrás de la holandesa Ragna Dabats y la española Gemma Arenas.



Para llegar a la élite, aunque sin planearlo, emigró del país. Fue en busca de una mejor calidad de vida y sin estudios de colegio. A los 15 días de su llegada a la capital española vio un anuncio en un supermercado donde se solicitaba personas que cuidaran a niños.



¡Pum! Era un trabajo que necesitaba para financiar sus gastos. Se quedó tres años en esa actividad. Y, después, se dedicó a labores de limpieza y a cuidar personas.



Ya no dedica todo su tiempo a esas labores. Las carreras son su prioridad, aunque también gana dinero con ayuda domiciliaria a niños y personas de la tercera edad. Sigue un curso para auxiliar de enfermería.



Las prácticas las realiza con su mentor y entrenador, su esposo español Gonzalo Bernabé. “Ahora ya estamos en la época del asfalto. He aprendido a amar el atletismo al ir al asfalto. ¡Me la paso superbién!”, dice la cotopaxense de 40 años, con leve acento español, desde Extremadura, donde vive con su pareja.



Descubrió el atletismo en el 2011 cuando se decidió a correr una prueba de 5 km en Madrid. Se decidió definitivamente tras correr, ese mismo año, cuando vino de visita al país.



A ‘Meche’ le daba vergüenza correr en la prueba porque la “verían los hombres”. Su hermano Juan Carlos, sin embargo, la impulsó. El vínculo con las carreras se estrechó tras conocer a su cónyuge, en su primera prueba en montaña, en el 2013, en Madrid. Le dijo que necesitaba un entrenador y él se ofreció a ayudarla. A los dos meses, se casaron.



“Estoy muy grande para correr”, le dijo ella. Tenía 33 años. “Esa es la mejor edad para empezar”, respondió el ibérico. Él la guía en sus prácticas. Ambos planifican las competencias de cada temporada. Ella tiene dos auspiciantes.



Desde entonces, suma éxitos en el trail como los títulos de la Copa España Ultra Trail y múltiples medias maratones. En ocasiones, le han pedido correr por España, pero ella dice que su país es Ecuador.



El año pasado, en España, coincidió con el tricolor en una prueba. Él la conoció y le quedó una grata impresión. Dice que es una mujer sencilla.



El 20 de marzo, ‘Meche’ debutó en una maratón, en Badajoz, su primera prueba olímpica y la ganó. Fue todo un descubrimiento. “En las montañas hay que sufrir. En el asfalto he aprendido a disfrutar”.



El renacer atlético le abrió perspectivas. A sus 40 años, quiere correr en los Olímpicos de Tokio 2020. Para ello, la atleta -madre de Kevin, de 12 años- buscará la marca en la Maratón de Sevilla. “Hay que perseguir los sueños para que se cumplan”, dice tras agregar que quiere que sus familiares en el país lean esta nota.



Biografía. María Mercedes Pila Viracocha nació en Pastocalle, Latacunga, el 10 de junio de 1979. Tiene 40 años.



Logros. Ganó bronce en el Mundial de Sky Runnig, en Escocia, hace dos semanas. Suma triunfos en lides de fondo y trails.