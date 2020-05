El uso de la mascarilla es un requisito en el alto rendimiento en el país 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El uso de las mascarillas durante el entrenamiento tiene algunas puntualizaciones, según los médicos. Los deportistas de alto rendimiento fueron autorizados a entrenarse en pistas, canchas, al aire libre y en coliseos, pero con la obligación de cumplir medidas de asepsia, entre ellas, la utilización del cubrebocas.

“No debería haber mucha discusión porque los exámenes y pruebas han demostrado los efectos que produce el uso de la mascarilla. El deportista de alto rendimiento no debe utilizarla porque requiere de la absorción del 100 % del oxígeno para que llegue a sus pulmones”, detalla el médico deportólogo Óscar Concha.



Concha señala que, tanto en el fútbol como en otros deportes colectivos que demandan gran movilidad, “además de impedir la absorción total del oxígeno, estorba porque su uso hace que se pierda la visión periférica”.



José Reinhart, también médico deportólogo, opina que el uso de las mascarillas durante los entrenamientos depende mucho del deporte. “Los atletas de alto rendimiento también suelen entrenarse en lugares alejados de la ciudad como en El Cinto. No creo que allí se requiera su uso”.



El ciclista Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia en el 2019, se entrena en las carreteras de Carchi y Sucumbíos desde hace tres semanas. Reconoció a este Diario que usa la mascarilla en las zonas pobladas; “luego me la quito mientras voy por la montaña porque estorba”.



En esos casos, Reinhart recomendó hacer un entrenamiento en solitario. “Muchas veces los ciclistas salen en grupo a entrenarse. En esos casos, la mascarilla es obligatoria porque no sabemos si algún ciclista tiene un resfrío y, por lo general, los chicos corren encolumnados”.



Para los entrenamientos de repeticiones, con piques de 100 y 200 metros que se ven en el fútbol o en atletismo, “por la naturaleza del trabajo, se podría dejar de utilizarla”.



Los pesistas, patinadores, marchistas y ciclistas que trabajan desde el 11 de mayo suelen usar mascarilla para ir de su casa a los entrenamientos.

En sus actividades deportivas pocos lo hacen, admite Marco Chango, coordinador nacional médico del Plan de Alto Rendimiento. El organismo recaba información en estos días para elaborar una base de datos, porque es la primera vez que los deportistas entrenan con mascarillas o ‘buffs’.



La Secretaría del Deporte autorizó que los deportistas de élite y profesionales salieran a entrenarse, según las semaforizaciones de los cantones. Reinhart admite que el uso prolongado del accesorio puede causar mareo, inestabilidad, desmayos y fatiga muscular porque el oxígeno no llega hasta el cerebro.



“Siempre será importante realizar exámenes cardiovasculares porque los virus y bacterias aceleran dolencias de este tipo en las personas”, destacó, a partir de su experiencia en tratamientos de lesiones en futbolistas, atletas, pesistas, nadadores...



Los deportólogos sugieren que los deportistas recreativos o aficionados salgan con tapabocas, cuando reciban la autorización, para salir a entrenarse al aire libre. Óscar Concha exhorta a los atletas a portar mascarillas, tanto a los que caminan como a los que trotan, más todavía si lo hacen en parques públicos. “También los ciclistas que ruedan por los parques, deben respetar distancias de 20 metros, para evitar cualquier contagio”.



En su análisis dice que estos deportistas recreativos no cubren en los entrenamientos altas cargas que requieran una absorción del 100 % del oxígeno. “Se ha comprobado que la mascarilla reduce un 20%”.