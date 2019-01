El delantero Mario Balotelli refuerza un ataque del Marsella en apuros

LEA TAMBIÉN

El Olympique de Marsella oficializó este miércoles el fichaje del delantero italiano Mario Balotelli, que fue presentado en el centro de entrenamiento del club.

'Super Mario', liberado por el Niza, firmó hasta el final de la temporada.



No podrá debutar el viernes contra el Lille ya que no está todavía en condiciones físicas para ello, precisó su nuevo entrenador, Rudi Garcia.



El atacante italiano de 28 años “no juega desde hace dos meses (4 de diciembre), no se ha entrenado y habrá que esperar para saber en cuánto tiempo puede estar al 100%”, declaró Garcia poco antes de la oficialización del fichaje.



Según varios medios, Balotelli podría tener un salario de 3 millones de euros hasta junio, una cantidad que se acompañaría de una prima.



La firma del contrato pone fin a uno de los culebrones que más capítulos ha tenido en el fútbol francés en los últimos meses.



Después de dos meses de negociaciones sin fruto durante el mercado de pretemporada y de tres semanas del mercado de enero, el Marsella pudo por fin lograr su objetivo en unas difíciles negociaciones con Balotelli y su agente, Mino Raiola.



El delantero refuerza un ataque del Marsella en apuros, donde los delanteros Valère Germain y Kostas Mitroglou apenas han marcado tres tantos cada uno esta temporada.



La estrella italiana tendrá como reto ayudar al Marsella a alcanzar su objetivo de acabar entre los tres primeros, una zona que tiene ahora a seis puntos.

Un equipo necesitado

Los marselleses, con una victoria 1-0 sobre el Caen el domingo, pusieron fin a una mala racha de nueve partidos sin ganar, teniendo en cuenta todas las competiciones.



Balotelli es uno de los casos más significativos de un talento intermitente y una irregularidad que ha marcado el rumbo de su carrera.



Se dio a conocer en el Inter de Milán (2007-2010) y de allí dio el salto al Manchester City (2010-2013) . En esos años de juventud dio muestras ya de su fuerte carácter y protagonizó escándalos, que alimentaron especialmente a los tabloides británicos.



Su carrera continuó en el Milan (2013-2014 y 2015-2016) , el Liverpool (2014-2015) y finalmente el Niza, donde llegó en 2016.



En ese equipo francés, Balotelli había ido perdiendo la confianza del entrenador Patrick Vieira, hasta el punto de entrenar apartado.



La llegada al Marsella le brinda una nueva oportunidad de resurgir, en un equipo con problemas, que solo tiene la Ligue 1 para estos seis meses decisivos, ya que está ya eliminado de la Europa League, de la Copa de Francia y de la Copa de la Liga francesa.