Manchester City rinde homenaje a su más fiel seguidora, de 102 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Mánchester City rindió homenaje a su aficionada más veterana, Vera Cohen, de 102 años, antes del inicio del encuentro que le enfrentó en el Etihad Stadium al Fulham y que acabó con la victoria Citizen por 3-0.

El City sólo tenía 22 años de existencia, aún faltaban dos años para el final de la Primera Guerra Mundial y el rey Jorge V se sentaba en el trono británico cuando Vera Cohen nació.



Ell saltó al césped acompañada por los jugadores y por su hermana Olga Halon, de 97 años. El entrenador Pep Guardiola le recibió con un abrazo y habló brevemente con Vera, que lleva 85 años como aficionada del City y que aún asiste a partidos acompañada por Olga, por su hijo Danny y por su yerno Roger.



“Pep me ha dicho hola y le he agradecido todo lo que ha hecho por este equipo”, declaró a la BBC. “Pep es increíble. Hay algo en él que saca lo mejor de los jugadores. ¡Espero que se quede para siempre!”, añadió.



Vera destacó también que “las cosas han cambiado mucho” con respecto a sus primeras apariciones en el estadio del City: “Entonces no había marcador y un hombre informaba del resultado en una pizarra”.



Pese a su edad, Vera no puede atribuirse el título honorífico de hincha de más edad en el deporte británico, ya que ese honor corresponde a Bernard Jones, de 105 años y aficionado del Preston North End, de la segunda división del fútbol británico.