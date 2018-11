Luis Enrique: 'Dirigir las críticas sólo a De Gea es injusto'

LEA TAMBIÉN

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, declaró en Las Palmas, en la víspera del partido amistoso de este domingo, 18 de noviembre del 2018, ante Bosnia, que, tras la derrota ante Croacia, "De Gea ha sido señalado" y que "es injusto".

"De Gea ha sido señalado, y las críticas tan dirigidas y personalizadas a un solo jugador son muy injustas", expresó, para añadir que el fútbol "es un deporte colectivo" y cuando un guardameta encaja goles "el balón ha tenido que llegar hasta ahí y superar otra líneas, y los otros no defienden?", se preguntó.



Luis Enrique explicó que acepta las críticas, porque a su juicio forman parte del fútbol y deben "convivir" con ellas, aunque no quiso entrar en análisis individuales de jugadores, como el caso del guardameta David de Gea, cuestionado de nuevo por su actuación en Zagreb.



"Jamás voy a hacer un juicio público de mis jugadores, siempre los voy a defender porque para eso soy yo quien los convoca", afirmó tajante. Sobre sus preferencias para la portería no quiso pronunciarse. "Mis actos hablarán más que mis palabras", dijo, porque ha insistido en que no va a enjuiciar a ningún jugador de manera individual, sino que prefiere realizar un análisis "general".



Con respecto a la baja de Sergio Ramos, ha explicado que llegó a la concentración con molestias en el aductor. "Aún así corrió el riesgo de jugar en Zagreb, y lo hizo bien, con la suerte de no lesionarse, pero lo que no tiene ningún sentido asumir ese mismo riesgo en un partido amistoso como el de mañana".



Se refirió también al homenaje que recibirá ante Bosnia el grancanario David Silva, jugador del Manchester City y retirado ya de la selección.



"No hablé con él cuando tomó la decisión de retirarse, entiendo su postura, y de hipótesis no hablo", ha comentado al respecto de si hubiera contado con el atacante isleño para esta etapa con la selección.



"Ha sido un jugador diferente, único, un emblema por lo que ha conseguido y por su rendimiento, un jugador del que nunca has oído una mala palabra fuera de los terrenos de juego, y me alegro de que se pueda despedir mañana con su gente", ha concluido.



El seleccionador manifestó que el equipo "está bien de moral" pese a la derrota del pasado ante Croacia (3-2), y consideró "muy interesante" la prueba amistosa de este domingo ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Gran Canaria.



El técnico asturiano explicó que, tras este partido, no volverán a juntarse hasta el próximo mes de marzo, por lo que deben aprovechar el encuentro ante el combinado balcánico, en el que ha reconocido que tendrán la oportunidad futbolistas con menos minutos.



"Mañana tenemos una prueba más que interesante, e importante por el hecho de ver a jugadores que no han tenido quizá muchos partidos, y verlos en un ambiente de selección", declaró.



Luis Enrique dijo que tiene 23 jugadores a su disposición y que cada partido, "se convierte en una oportunidad de verlos en el nivel internacional, comprobar su rendimiento, ver qué condiciones muestran y si se adaptan".