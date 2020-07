Luis 'Kunty' Caicedo confía en que la rotación de jugadores le permitirá ganar continuidad en Liga de Quito 

LEA TAMBIÉN

Luis Caicedo, jugador de Liga de Quito, siente ansias de volver a jugar en el campeonato. Los entrenamientos de fútbol han sido escasos, pero siente la confianza de lo que se ha trabajado desde hace un mes y medio, cuando las autoridades gubernamentales dieron el visto bueno de volver a la actividad física.



"Fueron tres meses parados sin hacer nada. Nos costó un poco la vuelta y este mes y medo de entrenamientos nos ha servido muchísimo. En lo físico estamos bien. Esperamos el campeonato con ansias. Esperamos que se defina cuando se pueda jugar. Acá en Quito la situación esta complicada, pero eso no quita que estemos listos para jugar", asegura el 'Kunty' Caicedo ante la posibilidad que el club tenga que cambiar de sede ante el incremento de casos de covid-19 que ha sufrido el cantón.



Caicedo enfatizó que el grupo está bien. Anímicamente se han fortalecido desde que se dio apertura para entrenar en conjunto con todo el plantel. Eso sí, han respetado los protocolos impuestos por la LigaPro y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



"Lo bueno es que se pudo abrir los entrenamientos normalmente con los protocolos. Hay un buen ambiente y estamos más unidos que nunca. No hemos hecho mucho fútbol, pero sí lo básico para volver a la competencia", recalca el zaguero.



Caicedo tiene los objetivos claros. Su renovación de contrato también lo alienta a pelear por un puesto en e once titular, aunque sabe que esta temporada será distinta. El calendario será apretado y el DT Pablo Repetto deberá rotar jugadores. Ahí tendrá sus chances de acumular minutos.



"Hay una competencia sana. Si tal vez se pueda jugar en el puesto. Acá no hay jugador titular y más ahora que tendremos una seguidilla de partidos. El que este preparado va a jugar. Para eso tenemos que estar preparados y trabajar bien", aclaró.