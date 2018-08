Liverpool, United, Tottenham y Chelsea desafían el poderío del City

LEA TAMBIÉN

La Premier League vuelve a ser la más madrugadora de las grandes ligas de Europa. El todopoderoso campeonato inglés arranca el viernes, 10 de agosto del 2018 después de un verano marcado por los fuertes desembolsos ante el tempranero cierre del mercado -este jueves- y con el Manchester City como el máximo favorito para revalidar el título.

Ningún club repite corona en la Premier desde hace 10 años, allá por la campaña 2008/2009, cuando el Manchester United logró sumar dos títulos seguidos. Desde entonces, el Chelsea, el sorprendente Leicester y los mencionados City y United se han repartido todos los entorchados.



Ahora, el equipo azul de Manchester, en el tercer año de Pep Guardiola en el banquillo, busca ampliar el dominio que ejerció la pasada temporada en la división reina del fútbol inglés, cuando se convirtió en el primer club de la historia en llegar a los 100 puntos.



Guardiola apenas ha tocado la plantilla que conquistó el título y sólo ha sumado un nuevo integrante: el argelino Riyad Mahrez, que por 60 millones de libras ha cambiado Leicester por Manchester. El resto, los Ederson, David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Ag ero, Vincent Kompany, Leroy Sané y compañía que arrasaron el curso pasado.



Entre los pudientes candidatos a pelear la liga sobresale el Liverpool de Jürgen Klopp, finalista de la última Liga de Campeones, que se ha reforzado a base de talonario en varias puestos clave.



Los de Anfield sólo han perdido a Emre Can, que se marchó gratis a la Juventus, aunque han incorporado a cuatro futbolistas que mejoran de sobremanera su plantilla: Naby Keita (RB Leipzig), Alisson Becker (Roma), Fabinho (Mónaco) y Xherdan Shaqiri (Stoke City).



El Manchester United, segundo en la temporada 2017/2018, sólo ha hecho tres fichajes pese a las recurrentes quejas y exigencias de su entrenador, José Mourinho, aunque podría incorporar a un defensa central antes del cierre del mercado.



De momento son tres las caras nuevas, dos que apuntan a la titular como son el lateral Diogo Dalot (Oporto) y el centrocampista Fred (Shakhtar Donetsk), y un suplente de David de Gea para la portería, como es el veterano Lee Grant (Stoke City).



El Tottenham Hotspur, club que suele dejar sus operaciones para el último día del mercado, todavía no ha abierto la chequera para fichar, algo que no ha gustado a los aficionados, pero sí para renovar: Harry Kane, Davinson Sánchez, Son Heung-min, Harry Winks y Mauricio Pochettino, entre otros, han sellado su continuidad.



Por su parte, otro equipo de Londres, el renovado Arsenal, afronta su primera temporada después de los 22 años de reinado de Arsene Wenger. Con Unai Emery al mando y un presupuesto limitado, los Gunners se han reforzado en las posiciones en las que necesitaban hacerlo y han incorporado a cinco jugadores que mejoran la plantilla.



Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Lucas Torreira (Sampdoria), Stephan Lichsteiner (Juventus) y Matteo Guendouzi (Olympique de Lyon) son las novedades en un equipo que ha perdido a algunos futbolistas que apenas tuvieron protagonismo en los últimos años, como son Per Mertesacker, Santi Cazorla, Jack Wilhsere o Lucas Pérez.



El encargado de abrir la temporada 2018/2019 no será el campeón, el City, sino su vecino, el Manchester United, que recibe el viernes en el estadio de Old Trafford al Leicester.