El Liverpool es autorizado a jugar sus partidos de casa en Anfield

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Liverpool podrá disputar sus partidos como local en su estadio de Anfield, cuando el campeonato inglés regrese en menos de dos semanas, según un primer calendario de la temporada publicado este viernes por la Premier League.

Las instancias encargadas de la seguridad en los estadios habían dejado entrever que sus partidos se podrían jugar en terreno neutral para evitar que los aficionados se juntaran alrededor del recinto.



Pero la recepción del Crystal Palace en la 31ª jornada, programada el 24 de junio, no lleva en el calendario un asterisco -establecido para los partidos cuyo lugar está por determinar-.



Por el contrario el derbi de Liverpool, previsto tres días antes, sí figura entre los duelos cuya sede todavía no se ha decidido, por lo que podría no disputarse en Goodison Park, estadio del Everton, a solo unos cientos de metros de Anfield.



Este partido de la jornada 30, que marcará el regreso a la competición del Liverpool, podría ya suponer su título, tras una espera de tres décadas desde su última corona.



Una decisión sobre dónde se disputará el derbi se tomará el próximo lunes.

El duelo entre Manchester City y Liverpool, el 2 de julio, aunque puede que el título ya esté decidido, forma también parte de los partidos que pueden ser deslocalizados.



Los derbis de Londres entre Tottenham y West Ham, el 23 de junio, y entre West Ham y Chelsea el 1 de julio, recibieron el aval de la policía metropolitana de Londres para celebrarse en los estadios habituales.