Lionel Messi festeja su cumpleaños 36 en Argentina

Lionel Messi probablemente estará en dos festejos de exfutbolistas argentinos. Uno será el mismo día que cumple 36 años y otro un día después.

Messi fue invitado a participar en la despedida de Maxi Rodríguez, que se realizará este sábado 24 de junio en

el estadio del Newell’s Old Boys de Rosario.

Messi en despedida de Maxi

Rodríguez dijo que es probable que el futbolista asista a su despedida, donde probablemente le canten el cumpleaños feliz.

Maxi recordó a medios argentinos que cuando le hizo la invitación a Messi, este le recordó “que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije 'la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24'. Y me dice 'boludo, es mi cumpleaños'".

"Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura. Le vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños si viene", añadió Rodríguez.

La fiesta de Riquelme

Messi sí estará en la despedida de Román Riquelme. La ‘pulga’ confirmó que participará como uno de los invitados al homenaje del exjugador de Boca Juniors.

Exjugadores del fútbol argentino, como Lionel Messi, Pablo Aimar y Alfio Coco Basile, y del mundo Boca Juniors, como Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto y Óscar Córdoba, entre otros, figuran en la nómina de confirmados para el homenaje que este domingo recibirá el ídolo auriazul Juan Román Riquelme.

Un mural por cumpleaños

Messi cumple 36 años y eso originó para que una empresa le haga un reconocimiento con una pintura en la vía pública.

Bitget, la principal plataforma de criptoderivados sponsor del rosarino, le ofrendó un mural en el barrio de Palermo, en Buenos Aires,

El trofeo más grande de Messi

Lionel Messi ganó en diciembre del 2022 el título de campeón con Argentina, en el Mundial de Qatar, en donde fue elegido el mejor futbolista de la Copa del Mundo.

Messi es el futbolista más exitoso de la historia del fútbol. Registra 43 títulos, ganados con el FC Barcelona, PSG y la Selección de Argentina.

