Liga de Quito e Independiente del Valle tendrán un duro enfrentamiento por la segunda fecha de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Independiente del Valle, con una plantilla reducida a la mitad por el covid-19, y el líder actual, Liga de Quito, protagonizarán este 17 de octubre de 2020, el partido más importante por la segunda fecha de la segunda fase del campeonato ecuatoriano de fútbol.

El técnico del Independiente, el español Miguel Ángel Ramírez, se ha quejado amargamente contra la LigaPro, que organiza el torneo local, y ante la Conmebol, responsable de la Copa Libertadores por dar continuidad a los torneos a pesar de los casos positivos de coronavirus en uno y otro torneo.



El cuadro del Valle, que había salido bien librado durante la pandemia a nivel local, lamenta las consecuencias de los enfrentamientos de ida y vuelta contra Flamengo, de Brasil, que confirmó una veintena de contagiados en plena Libertadores.



Por su parte, Liga de Quito continúa en un gran momento futbolístico: tras ganar la primera fase, comenzó la disputa de la segunda con goleada por 5-0 contra Deportivo Cuenca.



El propósito de Liga será ganar también la segunda fase, para adjudicarse el título de la actual temporada en forma directa.



Universidad Católica, que se impuso en la reciente fecha por 2-1 sobre Macará, saldrá de favorito en su visita a uno de los colistas de la fase anterior, Orense.



Barcelona, por su parte, se impuso el pasado miércoles por 2-0 a domicilio de Técnico Universitario, recibirá al campeón defensor, Delfín que, a pesar del empate de local por 2-2 ante Aucas, siempre fue un rival difícil para los barcelonistas.

Mientras Emelec intentará borrar la mala campaña de la primera fase con un nuevo triunfo, en esta ocasión contra Guayaquil City, luego de imponerse por 1-0 en la reciente fecha a Orense. Así quedó definida la segunda fecha de la LigaPro:



Sábado 17 de octubre

Aucas vs. T. Universitario (14:30)

Estadio Gonzalo Pozo



Ind. Del Valle vs Liga de Quito (17:00)

Estadio Olímpico Atahualpa



Barcelona vs Delfín (19:30)

Estadio Monumental



Domingo 18 de octubre

El Nacional vs. Mushuc Runa (13:00)

Estadio Olímpico Atahualpa



Orense vs. Universidad Católica (15:30)

Estadio Nueve de Mayo



Macará vs. Olmedo (18:00)

Estadio Bellavista



Lunes 19 de octubre

Guayaquil City vs Emelec (15:30)

Estadio Christian Benítez



Dep. Cuenca vs. Liga de Portoviejo (18:00)

Estadio Alejandro Serrano