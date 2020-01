Marcos Caicedo se lesionó de los meniscos y será baja en Liga para la final de la Supercopa ante Delfín 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marcos Caicedo será intervenido quirúrgicamente después de una lesión en su rodilla derecha. El mediocampista guayaquileño sufrió una molestia en el partido de presentación ante Fénix que no le permitió entrenarse con normalidad en el inicio de la semana. Por sugerencia del cuerpo médico, deberá ser operado para realizarle una limpieza en los meniscos.

El tiempo que estará de baja aún no se ha definido. Pablo Repetto, entrenador de los albos, ya lo descartó definitivamente para el juego ante Delfín, por la Supercopa Ecuador. Ese encuentro será el 1 de febrero del 2020.



“Marcos Caicedo se estaba adaptando a la altitud e hizo un buen partido ante Católica y Fénix. Eso nos trastocó los planes”, dijo el entrenador.



Richard Cabezas, médico del equipo, el tiempo de recuperación será corto. Él estima que serán entre una y dos semanas.



El entrenador espera que Caicedo se recupere en para el juego ante Deportivo Cuenca, en el



Inicio de la LigaPro. También aseguró que no descarta seguir fichando jugadores. Eso sí, advirtió que la última palabra la tienen los dirigentes.



Caicedo fue uno de los fichajes nacionales estelares. Llegó después de una ardua negociación entre Liga de Quito, Barcelona y Pachuca. Fue de los últimos ecuatorianos en unirse a la plantilla.



Otro de los que sufrieron molestias musculares fue Billy Arce. El también guayaquileño sufrió una sobrecarga muscular. El ya se recuperó, pero no se entrenó el lunes.