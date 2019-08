Pablo Repetto: ‘El Campeonato tiene la misma prioridad que la Libertadores’

LEA TAMBIÉN

El técnico Pablo Repetto dejó de tomar café, como cábala, antes de dirigir los partidos, como cuando lo hacía en Independiente del Valle. De esa época, sí mantiene su método de estudiar al rival solo en los días previos al compromiso. Aquí, reflexiona sobre la preparación de Liga para tres torneos.

Liga está invicto de local en la Libertadores, pero en el torneo solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en su estadio. ¿Cómo explica ese contraste?

Veo al equipo y encuentro que afronta la Copa con otra actitud, que no hemos logrado tenerla en el campeonato local. Sabemos que estamos en deuda. Pero tenemos que mejorar rápido. Nos ha costado. Estamos en una situación que no queremos.



¿Por qué el equipo perdió solidez y contundencia en relación con el 2018?

Hay muchos detalles que construyen a un equipo líder. Hemos tenido variantes en el plantel; hemos cambiado desde comienzos del año. Se dieron situaciones que han jugado en contra. No es una excusa, pero somos el único equipo del país que está en tres torneos. Estamos en una instancia de Copa muy importante y con la trascendencia de que nos enfrentaremos a Boca Juniors.

¿Cómo asimila las críticas a su estilo de juego?

Tengo la misma filosofía de juego desde que llegué al país. Antes se la destacaba y quizás hoy no. Somos críticos y no nos conformamos con eso, pero también hay que valorar a este plantel, que el año pasado emocionó a todos y con el que Liga retomó la senda.



¿A los nuevos jugadores les ha costado asimilar su esquema de juego?

Los movimientos de un equipo se automatizan a través de la repetición y así se logra un buen funcionamiento. Los cambios hacen que eso varíe, independiente de las individualidades. Nosotros hemos tenido cambios por la llegada de nuevos jugadores y las lesiones. Johan Julio, por ejemplo, estuvo afuera varios partidos por una lesión. Aguirre estuvo suspendido. Son jugadores que empezaron a conocerse.



¿Por qué Andrés Chicaiza no es titular? ¿Johan Julio se acopla más a su esquema?

Es algo que evalúo internamente para obtener lo mejor del equipo. No quiero comparar jugadores. Sería injusto. Si hablo de uno, lo hago de todos. Los jugadores han tenido chances; es cierto que algunos menos que otros, pero han tenido continuidad. Cada uno se pone la camiseta de acuerdo a su rendimiento.



Precisamente, Julio está suspendido en la Libertadores. ¿Chicaiza puede ser titular ante Boca Juniors?

Tiene opciones. Es una de las alternativas que manejamos para todos los partidos que se nos vienen en los próximos días.



¿Cómo decide quiénes son titulares cuando existen varios partidos seguidos, como ha ocurrido en este mes?

Ponemos prioridades. Los tres torneos son importantes, pero priorizamos casos puntuales de jugadores, sobre todo cuando hay algún viaje y partidos muy seguidos. Pero independiente de la carga mental, tratamos de que se mantengan los titulares.



¿Con carga mental se refiere a la presión que implica jugar varios partidos?

Uno tiene que enfocarse en el día a día y pensar en el partido de turno. Porque si uno piensa en todo lo que viene puede generar una presión mayor. Nosotros nos proyectamos a jugar cada partido como una final.



¿Eso es lo que transmite en sus charlas técnicas?

Sí. Tratamos de pensar en el partido inmediato aunque a veces afuera se hable más de lo que significa jugar la Copa Libertadores y del próximo rival: Boca. Ahora tenemos un rival muy importante, que es Barcelona.

Entonces, ¿evita hablar de Boca Juniors en el equipo ?

Estamos tratando de aislarnos de ese partido. Es algo fundamental para poner toda la energía en lo que se nos viene.

¿Por qué ‘aislarse’?

En mi caso, no siento presión. He aprendido a jugar Campeonato y Libertadores al mismo tiempo. Este año, llevo unos 30 partidos entre los dos torneos. Pero sí me preocupan algunos jugadores que no tienen ese hábito. Es mejor que estén enfocados en el próximo partido para que desplieguen toda su energía.



Aun así, ¿cuál es su análisis sobre el juego de Boca?

Soy sincero: no he realizado un análisis profundo de Boca. Después de enfrentar a Barcelona, lo analizaremos al 100%. Al comienzo de esta entrevista decía que uno no puede desviarse y más bien solo pensar en el partido próximo. Si el DT se desvía un poco, los jugadores también.



¿Entre el Campeonato y la Libertadores, cuál torneo tiene prioridad?

Hoy no podemos priorizar la Copa, porque en el Campeonato estamos en una situación comprometida. No estamos en los ‘playoffs’. Entonces, no podemos descuidar ninguno de los frentes. Quizás en la Copa Ecuador hagamos cambios de jugadores, pero en el torneo y en la Copa no podemos especular. Tienen la misma prioridad.



En Argentina aún se acuerdan de que usted eliminó a Boca con Independiente. ¿Con Liga empleará la misma estrategia para clasificar?

Lo fundamental es ganar de local. Después, vencer por más de un gol. Y, luego, evitar que nos conviertan. Esos son nuestros objetivos para el partido de local. Eso nos permitiría encarar el juego de visita con tranquilidad y hacer que el rival sienta ansiedad y que el paso de los minutos juegue a favor nuestro.

¿Qué experiencia le dejó el partido de Independiente y Boca, en el 2016?

Lo de Independiente en la Copa nunca se me olvidará. No solo jugó un equipo, sino muchos sentimientos. Se vivió con sentimiento, se jugó por un país herido (por el terremoto). Dentro de esta fatalidad que vivió el país, se demostró que se puede ante la adversidad. Tengo buena relación con la gente de Independiente por lo que viví allá.



¿Con Liga, es diferente?

Liga tiene una hinchada mayor y mucha trascendencia por sus éxitos. Eso se nota en el día a día y en la repercusión.