A Liga de Quito solo le queda defender la corona del campeonato local

A Liga le faltó presionar más a Boca Juniors en la marca y ser más efectivo y explosivo por los costados. Son las conclusiones de Polo Carrera y de Jacinto Espinoza, exjugadores del club quiteño, sobre el rendimiento de los albos en el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Liga falló en casi todos los indicadores de rendimiento del compromiso, en una de las peores presentaciones que se le recuerda en su estadio, el Rodrigo Paz, en el torneo continental. Hizo 13 remates al arco del golero argentino Esteban Andrada, pero nueve de ellos fueron desviados. Mantuvo el 57% de posesión del balón, pero no llegó con claridad al arco rival para generar opciones de gol. Perdió los duelos en el centro de la zaga y en la primera línea de volantes ante los jugadores ‘xeneizes’.



Ante ello, el equipo cayó goleado 3-0 y comprometió su clasificación a las semifinales. La revancha será el miércoles 28 de agosto del 2019, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, a las 17:15.



“Liga está acostumbrado a jugar en velocidad por los costados y presionar, algo que no se vio en el cotejo”, expresó Carrera, quien fue jugador y DT campeón con los azucenas.

Según su evaluación, el plantel también sintió el cambio de esquema por la presencia del mediocampista Andrés Chicaiza, quien reemplazó al suspendido Jhojan Julio.



“Se observó una diferencia del nivel de algunos jugadores. En este partido actuaron por ejemplo Luis Caicedo y Carlos Rodríguez, cuando en el anterior se desempeñaron (Franklin) Guerra y (Anderson) Ordóñez, quienes mostraron un buen nivel. Además, actuó Chicaiza que ha sido habitual suplente. Esas variantes no resultaron”, dijo Carrera.



Con ello coincidió Espinoza, exgolero que fue campeón nacional con LDU. “El equipo cambió de sistema con Chicaiza, quien es un excelente jugador pero no ha tenido partidos fuertes, como el que se disputó ante Boca. Liga suele jugar con un 1-4-5-1, pero con Chicaiza varió a un 4-4-1-1. Entonces no solo es culpa del técnico sino también del jugador”, añadió ‘Superchinto’.



En su análisis, Liga tampoco ha tenido “regularidad” en el torneo y “eso se notó ante Boca”. Añadió que el rival hizo “un planteamiento excelente”.

“Boca cuenta con un jugador extraordinario (Ramón Ábila), que no debería estar jugando en Sudamérica sino Europa”, consideró Espinoza.

Ahora, los albos deben enfocarse en recuperar su estima, expresan Carrera y Espinoza. Además, recomendaron que el DT Pablo Repetto realizara variantes para la revancha y los juegos del Campeonato.



“Antonio Valencia no está jugando en una posición ideal. Hay muchos laterales. En su actual puesto, él no puede ser un volante de llegada. Debe ser un volante para ayudar al juego ofensivo”, expresó Carrera.



Para Repetto, a sus dirigidos les faltó “hambre” para pelear todas las pelotas, aunque admitió que su equipo no estuvo a la altura del compromiso.

Ayer, el DT continuó las prácticas con miras al encuentro ante Técnico Universitario, el sábado en el estadio Bellavista de Ambato, a las 17:15.

El equipo volverá a entrenarse el domingo; y el lunes, pasado el mediodía, se desplazará a la capital argentina. Repetto quiere que sus jugadores mejoren su rendimiento y sobre todo peleen por alcanzar un buen resultado.



“Siempre uno tiene que soñar y vamos a pensar que podemos allá. Si vamos a terminar eliminados, tenemos que ir a luchar”.



Para ese encuentro no estará el expulsado Jefferson Orejuela. Además, se espera la recuperación del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien recibió reposo tras sufrir un golpe en la cabeza en el partido del miércoles.