Liga de Quito no buscará 'ganar en la mesa' por el caso Byron Castillo

El directivo Esteban Paz aseguró que Liga de Quito no reclamará el resultado de la final de LigaPro 2020 ante Barcelona, por el tema del jugador Byron Castillo.

Todo surgió tras la sanción que recibió la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



El organismo internacional acusó a la FEF de emplear documentación falsa del jugador al momento de su inscripción. Para el TAS, Byron Castillo nació en Tumaco, Colombia, en 1995 y no en General Villamil, Playas en 1998, como consta en el registro civil.



Por tal motivo, la Selección de Ecuador fue sancionada con tres puntos menos para la siguiente eliminatoria (Mundial 2026) y con una multa de más de USD 100 000, además, de correr con gastos legales de las federaciones de Perú y Chile.



Sin embargo, pese al castigo que recibió la Tri, esta podrá participar en el Mundial de Qatar 2022.

¿Qué tiene que ver Liga en el caso Byron Castillo?

En concreto se refiere a la final de la LigaPro 2020, en la cual se enfrentaron Barcelona y Liga de Quito. Finalmente, el cuadro canario se consagró campeón y Byron Castillo fue parte importante del equipo jugando los 180 minutos de las finales.



Ante un posible reclamo por parte de Liga, Esteban Paz adelantó que no lo realizarán, ya que afirmó que la única forma de conseguir títulos es en la cancha y no en el escritorio.



“No apelaremos ese resultado (LigaPro 2020). No somos ni nos comportamos como la Federación de Chile para ganar en la mesa”, recalcó el dirigente en una entrevista para el Portal Fútbol Ecuador.



Así mismo, Paz pidió que no se busquen culpables por la situación que atraviesa Byron Castillo.



“Byron Castillo es un gran jugador y un gran chico, pero la gente confunde y trata de buscar culpables a personas individuales como a Diego Arcos o Roberto Omar Machado (periodistas que siguieron de cerca el tema Castillo), entre otros”, añadió Paz.

