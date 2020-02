LDU juega su último amistoso contra Técnico Universitario, en Pomasqui

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito cerrará este 8 de febrero del 2020 la cuarta semana de su pretemporada con un amistoso en el complejo de Pomasqui.

LDU recibirá a Técnico Universitario en el último juego de preparación antes del inicio del campeonato LigaPro. El cotejo será a las 15:00, en su complejo.



Es el sexto juego de la ‘U en la temporada. El plantel del DT Pablo Repetto ha tenido cinco amistosos y uno oficial (ante Delfín en la Supercopa). La ‘U’ ha jugado contra la Selección Sub 23, Aucas, Universidad Católica y Fénix en la presentación. También logró el primer título del año ante Delfín, en la Supercopa, la semana pasada.

“La idea es que el equipo tenga ritmo. Esperamos rotar a la mayoría de jugadores para que tengan actividad el fin de semana”, dijo el DT uruguayo.

Los futbolistas de la ‘U’ tendrán descanso el domingo. Repetto tendrá cuatro días desde el lunes para definir la alineación para el inicio del torneo.



El viernes, los albos visitarán al Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la primera fecha.



Independiente del Valle, Olmedo y Orense también tendrán actividad este 8 de febrero del 2020. Los rayados jugarán ante el Nueva York Red Bulls, en la Arena de Nueva Jersey, en Estados Unidos.



El objetivo del entrenador español Miguel Ángel Ramírez es probar su plantilla para el arranque del torneo y para el partido de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, el próximo 19 de febrero.

En Riobamba habrá una fiesta especial para los hinchas del Olmedo. La directiva del ‘Ciclón de los Andes’ reunirá a las exfiguras del club y rendirá un homenaje en el estadio Olímpico. Allí se presentará la indumentaria y a las nuevas figuras para la temporada 2020.



Un evento similar se programó para el 9 de febrero del 2020 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Allí se vivirá la tarde de Aucas y se tiene previsto un amistoso de preparación contra El Nacional en la ‘Caldera del Sur’.



El DT Máximo Villafañe rotará a los futbolistas que debutaron en la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield. “Trataremos de probar a la mayor parte del plantel, para que el hincha disfrute del espectáculo. Queremos que sea una fiesta de motivación para el equipo”, dijo el técnico argentino.



Por su parte, el plantel de El Nacional jugará el quinto amistoso. Los criollos ya debutaron en la Copa Sudamericana con una derrota ante Fénix. El reto para el entrenador Eduardo Lara será que su equipo anote un gol.



Los partidos

8 de febrero del 2020

Orense vs. Fuerza Amarilla (09:00)

Liga vs. T. Universitario (15:00)

Olmedo vs. Ind. Juniors (17:00)

Independiente vs. New York Red Bulls (18:00)



9 de febrero del 2020

Aucas vs. El Nacional