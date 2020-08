La Juventus vuelve al trabajo a las órdenes del novato técnico Pirlo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Juventus, poco más de dos semanas después de su eliminación en Liga de Campeones a manos del Lyon, inició este lunes su preparación para la nueva temporada bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el novato Andrea Pirlo.

Antes de un primer entrenamiento por la tarde dirigido por el 'Maestro' de 41 años, encargado de pasar página a la era Sarri, los jugadores pasaron un reconocimiento médico.



Se esperaba a todos los jugadores a excepción del defensa neerlandés Matthijs de Ligt, quien se sometió a una operación en el hombro derecho para curarse unos dolores crónicos y que estará fuera de los terrenos de juego hasta mediados de noviembre.



Quienes sí aparecieron fueron los primeros fichajes de los 'bianconeri': el centrocampista brasileño Arthur, que llegó del Barcelona a cambio del bosnio Miralem Pjanic, y el joven lateral sueco Dejan Kulusevski, una de las revelaciones de la temporada pasada en Italia con los colores del Parma.



Otros acudieron pero con la cabeza en otro lado, al no formar parte de los planes de Pirlo, según la prensa italiana. Ese es el caso del delantero argentino Gonzalo Higuaín, de 32 años, quien terminó muy mal la temporada tras el parón por el coronavirus.



La 'Juve', que se lo arrebató al Nápoles en 2016 por 90 millones de euros, desearía cederlo pero debe llegar a un acuerdo con el argentino, a quien le resta aún un año de contrato (con un salario anual de 7,5 millones de euros) .



Para acompañar en el ataque a la pareja Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala, la 'Vecchia Signora' había pensado en el veterano delantero de la AS Roma Edin Dzeko, de 34 años, autor de 16 dianas esta temporada.



El principal objetivo de Pirlo en su debut será conseguir un 10º título consecutivo en la Serie A, para continuar la racha iniciada por Antonio Conte (2012-14) y luego continuada por Massimiliano Allegri (2015-19) y Sarri (2020) . El propio Pirlo conquistó cuatro de esos entorchados como futbolista, entre 2011 y 2015.



Su designación despertó algunas dudas porque acababa de ser nombrado técnico del equipo sub-23 de la Juventus y todavía no tiene experiencia como entrenador. El excentrocampista, campeón del mundo con Italia en 2006, eligió como asistente a otro exjugador de la 'Juve', el croata Igor Tudor.