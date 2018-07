Julio Angulo pasa los chequeos y se une a Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Julio Angulo se reencuentra este 30 de julio del 2018 con el entrenador Pablo Repetto, en Liga de Quito, en la práctica en el Complejo de Pomasqui.

El entrenador uruguayo quería contar con el extremo guayaquileño, de 28 años, desde el año pasado. Finalmente, pudo cumplir su deseo luego de que los directivos albos abrieron la posibilidad de traer refuerzos para el resto del año tras la salida del goleador argentino Hernán Barcos.



Julio es el segundo refuerzo fichado por LDU para el resto de la temporada. El otro es el delantero colombiano Cristian Martínez, de 30 años. El guayaquileño fue dirigido por Repetto en el Independiente del Valle y su mejor campaña ahí fue la del 2016, cuando el club llegó a la final de la Copa Libertadores de América. Posteriormente, se marchó al Huracán de Argentina. Los últimos meses, estuvo en el Xolos de Tijuana de México, donde fue suplente.



Admitió que no tuvo actividad en la cancha en los últimos meses. Sin embargo, se mostró optimista sobre su futuro. “Si me va bien en Liga, todo será mucho mejor de lo que pasé en el último año”, expresó ayer en la Clínica Toa, al norte de Quito, lugar adonde llegó para someterse a los chequeos médicos, paso previo a su incorporación al plantel.



Aprobó los exámenes y hoy tiene previsto acudir a la práctica para conocer a sus nuevos compañeros. El jugador, que se caracteriza por su velocidad, agradeció a Repetto por avalar su fichaje. “Vengo con la esperanza que el grupo y la hinchada podamos festejar el título en diciembre”, recalcó en el centro médico.



Con el entrenador, el futbolista se desempeñó como un extremo por el costado derecho, puesto que actualmente lo cubre Anderson Julio en el plantel albo.



El DT considera que el refuerzo puede ser una alternativa en la ofensiva, puesto que Liga tiene dos torneos en frente: el Campeonato y la Copa Sudamericana.



Los albos deben gestionar su inscripción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que pueda disputar los partidos desde esta semana. El libro de pases se cierra el viernes 3 de agosto.



En la ‘U’, el futbolista también se encontrará con el mediocampista Jefferson Orejuela, con quien actuó en el club de Sangolquí.



“Espero formar sociedades de juego con mis compañeros y acoplarme lo antes posible”, añadió Julio e indicó que observó la agónica victoria de 2-1 de los azucenas sobre Emelec, el domingo, por el Campeonato. “Me voy a esforzar al máximo. A los hinchas de Liga que verán a un jugador bien profesional, que se esforzará por todo el equipo”.



Repetto y los directivos mantienen las opciones de nuevos fichajes. No confirmaron si Fidel Martínez, en el Peñarol de Uruguay, es uno de los opcionados, pese a que trascendió que el jugador estaba en los planes del DT.

Dos partidos en seis días.



Con la llegada de los nuevos jugadores, Liga se preparará para el duelo ante El Nacional, por la tercera fecha. El cotejo está pactado para el sábado, a las 15:30, en el estadio Olímpico Atahualpa.



Además, el jueves 9 de agosto visitará al Vasco da Gama por la revancha de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El compromiso se iniciará a las 17:30, en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro.



En la ida, el conjunto quiteño se impuso 3-1 en el estadio Rodrigo Paz por lo que partirá con ventaja en su objetivo de lograr la clasificación a la siguiente instancia. Los directivos afinan la agenda para el viaje a la ciudad brasileña. Para afrontar estos compromisos, se espera la recuperación del lateral Cristian Cruz y del zaguero Anderson Ordóñez. Ambos se ausentaron en los últimos partidos por lesiones.



Esta semana, volverán a ser evaluados por los médicos para determinar si tienen opciones de jugar en los próximos compromisos. Aníbal Chalá ocupó el puesto de Cruz, mientras que Horacio Salaberry estuvo en vez de Ordóñez, en las últimas dos semanas. El ‘Sala’ destacó la entrega de sus compañeros y dijo que siempre está dispuesto a jugar cuando el entrenador lo requiera.



Los albos suman tres puntos y están en la sexta posición tras la disputa de dos jornadas de la segunda etapa de la Serie A.