Los jugadores de Liga de Quito que estuvieron en la Tri fueron sometidos a nuevas pruebas PCR

Juan Barriga, jefe del departamento médico de Liga de Quito, reveló detalles de las novedades sanitarias del club. Esto, después de que se presentara una serie de lesión y problemas de salud en algunos dirigidos por el DT Pablo Repetto.

El galeno aseguró que hay preocupación, porque uno de los seis jugadores que estuvieron en la Selección, durante la última doble fecha de eliminatorias, se infectó por covid-19. Esto obligó a que el club someta al resto de futbolistas a pruebas PCR, para determinar si pueden o no unirse al resto del equipo.



“Ayer (martes 17 de noviembre del 2020) hicimos un hisopado a Pedro Pablo Perlaza, Johan Julio, Junior Sornoza y Jordy Alcívar, hoy nos entregan el resultado y veremos si se pueden incorporar al grupo”, dijo Juan Barriga, en una entrevista en Radio La Red.



En cuanto a Moisés Corozo, el jugador fue aislado y será monitoreado permanentemente. El club esperará las dos semanas de cuarentena obligatoria para someterlo a nuevas pruebas PCR.



“Moisés Corozo está aislado, una vez que se complete las dos semanas haremos una prueba PCR para ver si ya no tiene el virus y que pueda nuevamente integrarse al grupo”, afirmó.



Además, hay un nuevo lesionado que deberá ser evaluado. Adolfo Muñoz, quien debutó con la Selección absoluta en la goleada 6-1 ante Colombia, sufrió una molestia muscular en el primer tiempo y tuvo que salir en camilla de la cancha. Los galenos hicieron un primer diagnóstico y al parecer sufrió un desgarro. Será sometido a más exámenes y estudios de imagen.



Por ahora el único recuperado es Lucas Villarruel. El argentino sufrió una gastroenteritis el fin de semana y se perdió el juego ante Aucas. Sin embargo ya sanó y se entrenó con el equipo. Su inclusión en el once titular para el juego ante Emelec, de este 18 de noviembre del 2020, será cuestión del cuerpo técnico.



Por otro lado, Ezequiel Piovi ya fue operado de los meniscos externos de la rodilla derecha. Durante la cirugía detectaron un desprendimiento de cartílago, que también fue corregido. Esto hará que su recuperación tarde más de lo que estaba planificada.



En el caso de Franklin Guerra, quien sufrió una lesión en el dedo de su pie, ya se recupera. El zaguero central manabita ya empezó su rehabilitación e hizo trotes. Presentó ligeras molestias.



“No puedo decir si Guerra puede jugar el fin de semana o en el partido de Copa Libertadores, lo vamos a evaluar, con un vendaje especial podría hacerlo pero vamos viendo día a día”, dijo.