Las alternativas para mirar el juego entre las selecciones de Ecuador y Bolivia; todos los detalles del amistoso FIFA  

La Selección de Ecuador recibirá a Bolivia hoy lunes 29 de marzo por un amistoso de la fecha FIFA. Después de que la Conmebol aplazara la quinta y sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, el DT Gustavo Alfaro decidió aprovechar el tiempo para programar el amistoso de la Selección.

El partido se jugará a las 15:30 (de Ecuador) en el estadio Banco de Guayaquil, propiedad de Independiente del Valle. El escenario está ubicado en el complejo de Chillo Jijón. Allí, el DT Alfaro apostará por el plantel estelar para buscar un triunfo en la Tri. En los seis meses que está al frente, el entrenador ha tenido un ciclo exitoso en la Selección de Ecuador.



La suspensión de eliminatorias alteró los planes iniciales del técnico. "Me preocupa que al momento no haya fecha oficial establecida para la reanudación de las eliminatorias. A mí siempre me gusta jugar en cualquier escenario, en este escenario es lo mismo, honestamente quería competir", dijo Alfaro.



Con seleccionados que llegaron desde México y otros de Europa, como Gonzalo Plata, Alfaro busca ampliar su base de jugadores para la Selección y para las eliminatorias. "A medida que pasa el tiempo, los espacios que quedan por delante son cada vez menores y las necesidades mayores. No me gusta tener ninguna ventaja a favor, pero tampoco otorgar ninguna clase de ventaja, yo quiero que las cosas sean justas y justas para todos", agregó.

😎 ¡Cómo ver a #LaTri ante @laverde_fbf!



🔝 Crece la expectativa por ver en acción al equipo de nuestro DT #GustavoAlfaro.



🤩 ¡Aquí te contamos cómo puedes hacerlo en nuestro país, Norteamérica y Europa!



📲 Más información: https://t.co/vXqaOazFDu#TodosEntrenamosALaTri🇪🇨 pic.twitter.com/erf5t7FbPm — La Tri (@LaTri) March 28, 2021



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció una guía para poder mirar el partido tanto a nivel local como a nivel internacional. La firma dueña de los derechos de la Selección también anunció que para la transmisión radial y en redes sociales se necesita tener su autorización.





Aquí los detalles del juego de la Tri



La TV . El Canal del Fútbol transmitirá para el territorio ecuatoriano. A través de las operadoras TV Cable (214 y 275), Claro TV (100 y 600), CNT (3 y 777) y DirecTV (655 y 1655). El costo será de USD 6. En diferido, el juego será transmitido por Ecuador TV en señal abieta, a las 17:30.



En Internet. Se lo podrá ver en la plataforma YouTube con la suscripción mensual de USD 6,99. También en Movistar Play por USD 6. A nivel internacional se podrá seguir a través de FITE.TV y de la aplicación.



Posible alineación de Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Luis Fernando León, Félix Torres, Leonel Quiñónez; Dixon Arroyo, Christian Noboa, Ángel Mena, Fidel Martínez; José Carabalí (Damián Díaz) y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.



Posible alineación de Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Gabriel Valverde, Ronny Montero, José Sagredo; Alejandro Chumacero, Roberto Fernández, Leonel Justiniano, Gilbert Álvarez; Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.



Hora : 15:30 de Ecuador



Estadio : Banco de Guayaquil, de Independiente del Valle.