El DT Jorge Célico deberá preparar a la Sub 23 con poco tiempo

El DT Jorge Célico y sus asistentes tenían una planificación ajustada al calendario de diciembre, pero se trastocó. El encargo de dirigir la Selección de mayores alteró la hoja de ruta con la Tricolor Sub 23.

Después de algunos días de descanso, por los amistosos que tuvo Célico en Estados Unidos, el argentino tomó la decisión de continuar con su trabajo en la Ecuafútbol.



El entrenador dialogó con sus más cercanos para resolver su dilema. Una oferta tentadora para dirigir a Barcelona lo puso a pensar por pocos días.



Sin embargo, tras analizar algunas variables, el DT y sus asistentes tomaron la decisión de seguir con el proceso de las selecciones juveniles.



“Cuando tienes un ofrecimiento, primero está el proyecto deportivo, pero también está la familia. Analicé muchas cosas y decidí quedarme en la Selección. Está el Preolímpico, la Sub 23 con una calidad de jugadores enorme, no puedo dejar pasar la posibilidad”, dijo.



Carlos Manzur, uno de los integrantes del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), elogió el plan de Célico de seguir trabajando con juveniles y apuntar a un proyecto de largo aliento.



¿Cómo quedó la relación entre Célico y Francisco Egas? Según el técnico, con el presidente de la FEF hay una relación de amistad y respeto de muchos años, y por eso también escogió seguir en la FEF.



Después de tomar la decisión junto con sus colaboradores Patricio Lara, asistente técnico, y Diego Cuvi, preparador físico, comenzaron a apurar el trabajo para el Preolímpico que se jugará en Colombia en enero del próximo año.

Con el apoyo de la Comisión de Selecciones y de la FEF empezaron a enviar cartas a los clubes para contar con los futbolistas en los ciclos de preparación que tendrá este mes.



Así se encontraron con la primera adversidad. En la nómina que tenía planificado el técnico estaba el lateral Pervis Estupiñán, del Osasuna de España. La respuesta del equipo fue desfavorable y ya anticipó que no prestará al jugador.



“Necesitamos la colaboración de los equipos para tener la Selección completa. Hemos mandado las cartas y confiamos en tener a la mayoría de seleccionados disponibles para el torneo”, dijo el técnico.



Está previsto que en las cinco semanas disponibles de este mes se realicen microciclos y partidos de preparación.



Por lo pronto está confirmado que el 18 y 21 de diciembre se tendrán dos partidos con la Selección de Perú. La Tricolor contará con una base de los futbolistas que fueron campeones del Sudamericano Sub 20 y del plantel que logró el tercer lugar en el Mundial de Polonia.



Entre los nombres conocidos están el de José Cifuente, Leonardo Campana, José Quintero, entre otros. También hay nombres de futbolistas que aún están en actividad con sus equipos, como el caso de Alexander Alvarado (Aucas), Jordy Alcívar (LDU)... Célico espera tener el visto bueno de los equipos antes de oficializar la nómina.



Al no ser un torneo oficial de la FIFA, los clubes no tienen la obligación de prestar a sus futbolistas a la Selección.



El Preolímpico se jugará entre el 18 de enero y el 9 de febrero en Colombia. La Tri competirá en el Grupo A junto a Colombia, Chile, Venezuela y Argentina.