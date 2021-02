El ecuatoriano Jordan Sierra, de la Serie B a la final del Mundial de Clubes

El ecuatoriano Jordan Sierra se transformó en el primer ecuatoriano en jugar la final del Mundial de Clubes con un equipo extranjero. El manabita ha sumado pocos minutos, pero ha logrado tener participación en el Tigres, que este 11 de febrero del 2021 (13:00) buscará hacer historia ante el Bayern Múnich.

El 'viaje' de Sierra hasta Catar fue largo. Todo empezó en su natal Manta, en una familia de futbolistas. Él es el menor de tres hermanos futbolistas. Jugaron juntos en el Manta FC.



Su carrera empezó en el 2012, en el Manta FC Sub 16, donde disputó 38 partidos y anotó cuatro goles. Después su carrera tendría un ascenso interesante. En el 2017 fue subcampeón del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Ecuador y Subcampeón del Campeonato Nacional con el Delfín.



Fue su año de consolidación. Con los cetáceos 74 cotejos entre el 2016 y 2017. Sierra se transformó en uno de los jugadores revelación de la temporada y clubes de México le pusieron el ojo.



En 2018, Sierra fue transferido al fútbol azteca. El atacante salió de su país en enero del 2018 cuando Tigres compró su carta al Delfín SC. Pero su debut no se produjo con esa camiseta. El club de Monterrey decidió que ganara experiencia y lo dio a préstamo a los Lobos BUAP, que habían ascendido para ese torneo.



Con algo de dificultades, Sierra logró jugar 25 partidos en el torneo apertura y clausura 2017-2018. Para la temporada siguiente pasó al Querétaro y en e 2020 volvió a Tigres.



Con el cuadro felino consiguió su primer título profesional. Ganó la Concachampions ante Los Ángeles FC, eliminando al Olimpia de Honduras y dejando en el camino a New York City FC.



En ese torneo disputó tres partidos y sumó 153 minutos. Con la pandemia del covid-19, el tricolor perdió espacio. Sin embargo siempre ha estado en los planes del DT Ricardo Ferreti.



Sierra es el octavo ecuatoriano en jugar el torneo de la FIFA de clubes, con equipos mexicanos. Los pioneros fueron Álex Aguinaga y Agustín Delgado (Necaxa). A ellos le siguieron el paso Walter Ayoví (Monterrey), Marlon de Jesús (Monterrey), Joao Rojas (Cruz Azul), Michael Arroyo (América) y Renato Ibarra (América).



El Tigres hizo historia de ser el primer equipo mexicano en clasificar al Mundial de Clubes. Dejó en el camino a los surcoreanos del Ulsan Hyundai y al Palmeiras, flamante campeón de la Libertadores.