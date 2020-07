Joffre Guerrón: 'Fue una lástima no haber estado defendiendo la camiseta de mi país por temas dirigenciales'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Joffre Guerrón, uno de los jugadores históricos de Liga de Quito en la Libertadores del 2008, recordó algunos momentos de su carrera. Desde su titularidad gracias a la confianza de Edgardo Bauza, hasta su deseo de jugar en la Selección y las decisiones dirigenciales.

El imbabureño está alejado de las canchas. Su último club fue Barcelona SC en el 2018. Desde entonces se ha dedicado a temas personales. Eso sí, añora volverse a poner la camiseta alba, la que lo consagró como el mejor jugador de la Libertadores.



“Todos los días de mi vida le agradezco a Bauza por mantenerme. La confianza que me daba era única. Me decía que no me va a sacar pese a que en las gradas me decían de todo porque no soltaba el balón”, afirma Guerrón en una entrevista en Radio La Red.



Sobre su paso por la Selección, fue más drástico. Aseguró que sus no convocatorias respondían a decisiones dirigenciales. Sobre todo en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. El mediocampista llegaba en su mejor momento.



”En la selección fui maltratado por temas extra futbolísticos. Fue una lástima no haber estado defendiendo la camiseta de mi país por temas dirigenciales”, aseguró.También recordó la vez que el hijo de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quiso representarlo y su negativa.



“Buscaron representarme en la selección y las cosas no eran así. Me quedé con muchas ganas de defender la camiseta de mi país. Todos saben lo que pasó y quién no dejaba que me convoquen”, aclaró



Guerrón aún recuerda a la afición alba. Considera que sus gambetas y velocidad por la banda derecha aún es recordada. Por eso siente que quiere despedirse en el estadio Rodrigo Paz.



”Sé que el hincha de Liga me quiere y sería muy bonito poderme despedir de su afición. Ahora estoy dedicado a varios proyectos personales en México. Pero estoy seguro que nos volveremos a ver y recordar aquellos años maravillosos con Liga”.