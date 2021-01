Jánner Corozo: 'Me gusta el estilo de juego de Liga de Quito'

El futuro deportivo de Jánner Corozo aún es incierto. El jugador guayaquileño confirmó que tiene ofertas de Emelec y de Liga de Quito. Aunque la decisión de su traspaso no ha sido confirmada.

Su pase le pertenece al Delfín y al Macará, aunque los cetáceos serán los que tengan la última palabra, pues fue el club donde jugó en el 2020.



“El 50% es de Macará y el otro 50% es de Delfín, pero el que decide es Delfín. Hasta donde sé, han hablado con mi empresario Liga y Emelec. Se han acercado y han estado hablando esta semana. No se llega aún a un acuerdo. La próxima semana se podría llegar a un acuerdo”, aseguró Corozo en Área Deportiva.



Las dos propuestas son tentadoras para el guayaquileño. Por eso asegura que cuando le toque tomar un decisión, se reunirá con su familia. Corozo es hincha de Emelec, pero le gusta cómo juega Liga de Quito.



“Yo creo que ahí me reuniría con la familia para tomar esa decisión. No tengo preferencias, Liga es un buen club, siempre está peleando cosas importantes. ¿A quién no le gustaría jugar en Liga? Asimismo con Emelec y BSC”, dijo.



Ambos proyectos son tentadores, porque tendrá chance de mostrarse internacionalmente. Tanto Liga de Quito como Emelec están en torneos de la Conmebol.



“Los dos están peleando torneos internacionales que es lo que muchos jugadores quisieran jugar”, aseveró.



Corozo también puntualizó que es simpatizante del estilo de Pablo Repetto. Su función como extremo se acopla a la forma de juego de los universitarios desde el 2018.



“Me gusta cómo juega Liga, ya tienen el conocimiento de lo que el Profe quiere. Si llego, trataré de acoplarme lo más rápido posible”, culminó el extremo guayaquileño de 25 años.