Es España aseguran que Jackson Porozo está en la órbita del Getafe

El ecuatoriano Jackson Porozo tiene a España como uno de sus posibles destinos para continuar con su carrera. Él habría sido ofrecido al Getafe, que analiza la posibilidad de entrar en negociaciones con los representantes del jugador.

Porozo pertenece a las filas del Santos, de Brasil, pero su contrato vence en agosto del 2020. En el ‘Peixe’ juega desde el 2018, pero la falta de oportunidades en el primer plantel, donde aún no debuta, lo llevaron a rechazar las ofertas de renovación.



El defensor de 19 años está decidido a buscar un nuevo club en el que pueda tener mayor protagonismo. Según medios internacionales, el AC Milan y la Roma de Italia; el Ajax de Holanda; al igual que el Sevilla de España estarían tras sus pasos.



Pero un nuevo club aparece en el horizonte del tricolor. Se trata del Getafe, donde jugaron los compatriotas Joffre Guerrón y Jefferson Montero.



Según el diario español AS, en su versión digital, el defensor de 19 años fue ofrecido al club que dirige el DT José Bordalás.



Si bien los azulones aún no deciden entrar o no en la pugna por el jugador, el medio ibérico señala que su edad y costo (llegaría como jugador libre) lo convierten en una apuesta interesante, sobre todo por su experiencia en las selecciones juveniles de la ‘Tri’.



Porozo suma un total de 32 apariciones con Ecuador; ocho con la Sub 17, 18 con la Sub 20 ─campeón sudamericano en Chile y tercer lugar en el Mundial de Polonia─, y seis con la Sub 23. Además, fue convocado a la Selección absoluta por el DT interino Jorge Célico, para los cotejos amistosos en septiembre de 2019.