El Independiente del Valle quiere aprovechar el mal momento criollo

Eduardo Favaro, el entrenador uruguayo de El Nacional, y sus asistentes organizan almuerzos para después de los entrenamientos en el complejo El Sauce, en Tumbaco.

El propósito del ‘Lolo’ Favaro es mantener el compromiso de su plantel para la seis fechas que faltan en el torneo. El equipo inicia el periplo final del año esta tarde ante Independiente del Valle, a las 14:30, en el estadio Atahualpa, por la fecha 17.



El equipo rojo pasa apuros. Lleva ocho partidos consecutivos sin ganar. Ha recibido 69 goles y es una de las peores defensas del torneo. También es el peor récord negativo en su historia. En ningún campeonato le marcaron tantos goles.



En la última rueda de prensa, Favaro puso un ejemplo para defender a su plantel del mal momento. “River Plate de Argentina descendió y no fue el fin del mundo y vean dónde está ahora”, argumentó.



También pidió unidad a los hinchas, dirigentes y futbolistas para salir del mal momento. Favaro ha tenido que hablar con cada uno de los futbolistas que fueron involucrados en el supuesto amaño de un cotejo ante Macará.



Esto generó que los hinchas del rojo empezarán a gritar en contra del golero Johan Padilla, uno de los tres involucrados. “Nosotros lo respaldamos a él y a los chicos (Ángel Gracia y Eder Fuertes). El otro día no empezaba el partido e insultaban a los jugadores”, cuestionó el DT.



Entre los futbolistas también hay malestar por los permanentes insultos desde las gradas. El gran riesgo de los criollos es que el Técnico Universitario les alcance en la tabla acumulada y termine en el undécimo puesto. Según la resolución de la Liga Profesional, este año no habrá descensos, pero los dos últimos recibirán una sanción económica.



El plan del presidente Tito Manjarrez es aliviar las deudas y luego comenzar a estructurar el equipo del 2019. Según LigaPro, la sanción superará hasta el 60% de los ingresos presupuestados.



Para el cotejo de esta tarde, Favaro no contará con el delantero Miguel Parrales. El manabita aún se recupera de su lesión y el cuerpo médico calcula que recién a finales de mes estaría bien físicamente para jugar los 90 minutos.



Sin embargo, el regreso de los volantes Johnny Uchuari y Daniel Samaniego permitiría al rojo tener un mejor funcionamiento en el medio campo. El manabita Manuel Balda será el titular y el encargado de generar fútbol.



En el otro lado, Independiente del Valle llegará en un momento clave del año. En sus últimos tres partidos sumó siete puntos y está entre los candidatos a pelear la etapa. En la última presentación, los rayados golearon a Guayaquil City (4-0), el miércoles.



El único ausente en el planteamiento del DT español Ismael Rescalvo será Efrén Mera. El volante manabita fue operado el jueves pasado de sus meniscos y tendrá para tres o cuatro semanas de recuperación.



La otra duda es el delantero Stiven Plaza. El goleador, seguido por equipos europeos, salió con una molestia y hasta el entrenamiento de ayer era la única duda.



Rescalvo también mantendrá al guardameta Moisés Ramírez como titular. “Los muchachos están conscientes de que no podemos perder el partido. Necesitamos los tres puntos, pero ellos (El Nacional) son uno de los rivales más complicados que hemos tenido en el año. Trataremos de manejar el partido con mucha responsabilidad”, dijo Rescalvo.



Los rayados tienen dos propósitos en este campeonato. Pelear el primer lugar de la etapa y si no lo alcanza, el otro es apuntar al cuarto cupo para la Copa Libertadores. Para esta segunda posibilidad, Independiente aspira a estar entre los cuatros primeros en la tabla acumulada del torneo.