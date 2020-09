Independiente del Valle y Liga de Quito se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle, en el Grupo A, y Liga de Quito, en el D, son los dos clubes ecuatorianos con posibilidades de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores y además pelean por el liderato. Los otros dos clubes ecuatorianos, Barcelona y Delfín, solo les queda cumplir el calendario y sus posibilidades de pelear por Sudamericana son mínimas.

LDU, con nueve puntos en la tabla de posiciones y líder de su grupo, recibirá a Binacional en el estadio Rodrigo Paz Delgado este martes 29 de septiembre. Un triunfo garantizará la clasificación de los albos a los octavos de final y dependiendo el resultado entre River Plate y Sao Paulo (derrota de River) pudiera ratificarse como el ganador del grupo.



En el caso de que River logre la victoria, en la última fecha se decidirá la ubicación de ambos equipos en el juego en Argentina. "Vamos a seguir con nuestra forma como hemos venido trabajando en estos años. Hoy solo pienso en la alegría de haber ganado y estar cada vez más cerca de los objetivos”, dijo el estratega uruguayo Repetto en la última conferencia de prensa.



El otro club ecuatoriano que es protagonista es el Independiente del Valle. El último campeón de la Sudamericana se volverá a medir al Flamengo, pero ahora en Brasil. El 'Fla', último campeón de la Libertadores, tendrá que completar su equipo con jugadores juveniles después del contagio masivo registrado desde la semana pasada.



Los brasileños buscarán la revancha de la última goleada que sufrieron en Quito. Los rayados, con nueve unidades, son líderes. "Flamengo nos preocupa que vienen con los contagios y nos toca analizar a la gente que no suele venir jugando. Imagínate cómo estarán después de haber perdido cinco a cero. Nos van a querer recibir en el Maracaná con un león enfadado", dijo el míster, Miguel Ángel Ramírez.

En el mismo grupo, Barcelona tendrá que visitar a Junior sin ninguna posibilidad de pelear el tercer lugar que otorga el cupo a Sudamericana. Visitará a Junior en Colombia con la única misión de sumar puntos. Hasta el momento, jugadas cuatro fechas, no ha logrado sumar nada.



Finalmente, el Delfín todavía tiene posibilidades de pelear por el tercer lugar en el Grupo y con un victoria dependiente de otros resultados pudiera pelear por el segundo puesto. Los manabitas recibirán a Defensa y Justicia el jueves en el estadio Jocay.



Martes 29 de septiembre

Estadios Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito vs. Binacional

19:30



Miércoles 30 de septiembre

Estadio Maracaná

Flamengo vs, Independiente del Valle

19:30



Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Junior vs. Barcelona

19:30



Jueves 1 de octubre

Estadio Jocay

Delfín vs. Defensa y Justicia

21:00