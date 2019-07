Video: Ibrahimovic no pierde la magia, anota un gol de lujo y consigue 'hat trick' en el clásico de Los Angeles

LEA TAMBIÉN

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic volvió a ser la gran figura de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al conseguir un 'hat trick' que permitió al Galaxy de Los Ángeles ganar 3-2 a sus vecinos del LAFC en el ya establecido clásico de "El Tráfico".

Ibrahimovic fue una vez más la estrella de la MLS en el show de LA Galaxy después de un sorprendente 'hat-trick', que además le permitió cumplir su palabra de que es el mejor jugador y goleador que hay en la MLS y por supuesto el 'Rey de Los Angeles' en referencia a su rival el mexicano Carlos Vela.



El sueco ya había caldeado el ambiente al promover la superioridad del Galaxy como equipo hegemónico en Los Angeles y que su figura individual no permitía ningún tipo de comparación con Vela.



Pero la rivalidad sí ha generado que ambos estén teniendo mejor rendimiento en el campo y a los dos equipos ocupen el primero y tercer puesto, respectivamente, en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Major. League. Zlatan.



Qué tal el hat trick de @Ibra_official 🔥👀pic.twitter.com/Aybi3kIyLM — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) July 20, 2019



Ibrahimovic, de 37 años, fue de alguna manera a respaldar sus afirmaciones cuando los dos se enfrentaron en 'El Trafico' en el Dignity Health Sports Park, de Carson (California), el campo del Galaxy, en partido adelantado, correspondiente a la vigésima jornada de la MLS.



A pesar de que Vela le dio a los visitantes la ventaja desde el punto de penalti a los cuatro minutos de juego, Ibrahimovic no se dejó intimidar.



Cuatro minutos después, logró el del empate (1-1), marcador con el que llegó al descanso, pero en la segunda parte acaparó todo el espectáculo individual y de equipo al conseguir los otros dos goles con los que aseguraría la victoria del Galaxy.



Ibrahimovic marcó el 2-1 al minuto 56 y a los 70 estableció el parcial de 3-1 con el que el Galaxy aguantaría el ataque final del LAFC, que logró el segundo gol, también obra de Vela cuando se cumplía el tiempo de descuento (90+7), pero que llegó demasiado tarde ante tanta inspiración del internacional sueco, que logró su segundo 'hat trick' desde que la pasada temporada llegó a la MLS.



Pero Vela también brilló de manera especial en el apartado individual al ponerse 21 goles, líder destacado de la liga, y ser el primer jugador que más rápido superó la barrera de los 20 en la historia de la MLS.



"Tengo mucho respeto por Vela", declaró Ibrahimovic a los periodistas. "Es un buen jugador, pero no se le puede comparar conmigo y todo el que lo haga cometerá un gran error. Cometiste un error: lo comparaste conmigo. Ese fue tu mayor error ", afirmó.



A pesar de la victoria, LA Galaxy sigue nueve puntos por detrás de sus rivales vecinos en la clasificación de la Conferencia Oeste.



Pero el triunfo fue muy importante para el Galaxy que todavía no conocer la derrota en los duelos de las dos temporadas que lleva en la liga el LAFC y que ha generado que Ibrahimovic alcanzase su mejor y más apasionada actuación del año.



"No todas las semanas jugamos contra LAFC", declaró Ibrahimovic, quien tuvo siete disparos, cinco que llegaron a la portería. "Hoy fue un partido diferente. Hoy se dio al máximo la gran rivalidad entre los dos equipos de la misma ciudad. Obviamente necesitamos obtener este compromiso y misma actitud de cara a cada uno de los encuentros de liga".