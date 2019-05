Homofobia en el fútbol 'ya basta', afirma Antoine Griezmann en la revista Têtu

LEA TAMBIÉN

La homofobia en el fútbol, “ahora ya basta”, lanza el delantero de la selección francesa Antoine Griezmann, en la portada de la revista gala Têtu que aparece el miércoles.

“La homofobia no es una opinión, sino un delito. Y, ahora, si un jugador tiene palabras homófobas en el terreno de juego, pienso que yo pararía el partido. Esto tiene que cambiar”, señala en una larga entrevista en esta publicación que se define como “la revista de los gays y lesbianas”.



“Es verdad que los estadios no son lugares muy acogedores para los homosexuales. Hay a veces cantos homófobos... En nuestra época, es inaceptable. Esta agresividad, acabamos todos por pagarla”, añade el jugador de 28 años.



“Si un futbolista gay desea anunciar que es homosexual, tal vez no tendrá a todos los jugadores de la selección francesa a su lado, pero a mí sí”, indica.



“La gente de los clubes, de la federación francesa de fútbol y de la liga deben también tomar este tema en serio. El fútbol es un bonito deporte. No se le puede dejar esta imagen homófoba. Pero es más profundo que eso. Desde hace unas semanas, soy papá por segunda vez. Nos corresponde a nosotros, los padres, educar a nuestros hijos para que crezcan en un mundo memos homófobo y menos sexista”, explica el delantero internacional.

Antoine Griezmann habla también de gente cercana “homosexuales o lesbianas, empezando por mi cocinero. Hablamos a menudo de él, de sus amores, de su vida. Es un tema banal en casa. Es como yo, no le importa lo que piensen los demás”.



Griezmann es consciente de tener aficionados homosexuales “y es fantástico. Cuanto mas seguidores tenga, más contento estoy. Me siento totalmente cómodo con esta idea”, responde.



Antoine Griezmann se había ya expresado varias veces contra la homofobia. Su compañero en la selección francesa Paul Pogba había también tomado la palabra públicamente para pedir “respetar” a los homosexuales en el fútbol.