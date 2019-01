Hinchas de Liga de Quito piden la continuidad de la Comisión de Fútbol

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 50 hinchas de Liga de Quito se reunieron en las afueras del edificio Proinco, donde se efectuó la rueda de prensa de la Comisión de Fútbol, para apoyar la continuidad de la familia Paz.

“Rodrigo no se va, no se va, no se va, Rodrigo no se va” se escuchó fuerte a los aficionados, identificados como miembros de la Muerte Blanca (barra brava de la 'U'), luego de la rueda de prensa donde se habló sobre el manejo del equipo de fútbol.



Rodrigo Paz, presidente honorario de la ‘U’, manifestó que están “en paz” porque se llegó a un acuerdo entre la directiva del club y la Comisión de Fútbol. Sin embargo, este jueves 24 de enero se desarrollará la Asamblea Ordinaria de socios, donde se presentará la carta compromiso entre ambas partes.



Tras las declaraciones, Esteban Paz, presidente de la Comisión, salió al balcón para dirigir unas palabras a los hinchas. “Les aseguró que si seguimos, se viene un gran año para Liga”, a lo que los seguidores albos reaccionaron con el grito: “¡volveremos a ser campeones!”.

Video Muerte Blanca:



Los integrantes de la Muerte Blanca llegaron temprano al edificio Proinco y se quedaron hasta el final de la conferencia de prensa. Incluso llevaron una bandera con la leyenda: "Liga y los Paz, 20 años más".



El viernes pasado, integrantes de la barra organizada también fueron al Portal de Liga, un local comercial con artículos del club y donde se reúnen los socios, para exigir al Directorio encabezado por Guillermo Romero que firmen el convenio. Esto fue el pasado viernes 18 de enero. Pero, tras 30 minutos de haber irrumpido en el local, la Policía los desalojó.

Video Rueda de prensa.