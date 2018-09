Unos 600 hinchas de Liga de Quito alientan en el estadio del Deportivo Cali

LEA TAMBIÉN

Cada que los hinchas albos entonan un cántico para su equipo, la hinchada del Deportivo Cali responde con una barra más fuerte. Cerca de 600 aficionados llegaron al estadio Monumental de Palmaseca para apoyar a la 'U' para la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Una hora antes del compromiso (18:45), los jugadores universitarios salieron a la cancha de Palmira para agradecer la presencia de los aficionados. La mayoría de los seguidores presentes en el estadio caleño llegaron vía terrestre desde distintas partes del país. La barra Muerte Blanca no dejó de alentar durante la primera parte del encuentro.



Cinco minutos antes de que inicie el partido, se entonaron las notas del himno de Ecuador. Sin embargo, la afición azucarera no respetó las líricas nacionales y casi que no se pudo escuchar. Los mismos gritos se escucharon durante el himno colombiano.



A las 19:45 rodó el esférico y el equipo de Pablo Repetto se sintió cómodo. Gastón Rodríguez, quien reemplaza en el ataque a Juan Luis Anangonó, tuvo la primera oportunidad a los dos minutos con un fuerte remate cruzado que el golero Camilo Vargas envió al tiro de esquina.



La opción más clara de la primera etapa para los albos llegó a los 14 minutos. El zaguero Franklin Guerra cabeceó solo ante el golero Vargas y su remate se fue por encima del horizontal. El equipo local reaccionó y a minuto seguido Darwin Andrade sacó un disparo desde el filo del área que pasó cerca del arco de Gabbarini.



Con el pasar de los minutos, el plantel de Gerardo Pelusso fue tomando el control del esférico y se adueño del medio campo y LDU cedió espacio. El arma más peligrosa del Cali fue el remate de media distancia. Macnelly Torres y Nicolás Benedetti avisaron en más de una ocasión con disparos por fuera del área.



Al final del primer tiempo, Deportivo Cali vence 1-0 a Liga de Quito con un gol del argentino José Sand. Con este resultado, los caleños igualan la serie y la clasificación a los cuartos de final se definiría en los penales.