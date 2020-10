Miami Heat se impuso a Los Angeles Lakes y obligaron a un sexto partido en las finales de la NBA

LEA TAMBIÉN

El alero Jimmy Butler aportó un triple doble de 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, y los Heat de Miami vencieron por 111-108 a Los Angeles Lakers en el quinto partido de las Finales de la NBA que disputan al mejor de siete.

El triunfo mantuvo a los Heat con vida al conseguir el segundo de la serie que sigue favorable a los Lakers por 3-2 y el sexto partido se jugará el domingo en el mismo escenario del la burbuja del complejo recreativo de Walt Disney World, en Orlando (Florida).



El equipo de Miami vio cómo el intento de triple el escolta Danny Green en los últimos segundos pegaba en el aro y aunque el rebote ofensivo lo capturó el ala-pívot Markieff Morris, luego no encontró al pívot Anthony Davis dentro de la pintura y mandó el balón fuera.



Los Heat, con el parcial de 109-108, forzaron la personal que los Lakers le hicieron al escolta novato Tyler Herro y con 1.6 segundos por jugarse sentenció con dos tiros libres.



Mientras que los Lakers tuvieron al alero estrella LeBron James como su líder en todas las facetas del juego al conseguir un doble-doble de 40 puntos, 13 rebotes y siete asistencias, que esta vez no fueron suficientes a la hora de decidir el triunfo.



James superó a Karl Malone en el segundo puesto en la lista de anotaciones de todos los tiempos de la NBA, incluidos los partidos de playoffs y de temporada regular, tras haber disputado su partido 259, empatado con Derek Fisher en la mayor cantidad en la historia de playoffs.



Con un intercambio seguido de líder en el marcador, en los últimos minutos, el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, usó su último tiempo muerto antes de la siguiente posesión, solo para darle a Butler un par de minutos de descanso.



Era al jugador que necesitaba tener en la pista y Butler no le defraudó al hacer una penetración con la que forzó la personal y a falta de 16.8 segundos para el final los anotó y puso el parcial de 109-108 a favor de los Heat.

Mientras que Butler se convirtió en el sexto jugador en la historia de las Finales de la NBA en tener múltiples triples-dobles en la misma serie, algo que ya habían conseguido Magic Johnson y James, ambos por tres veces.