Gustavo Alfaro: "Hay abundancia de jugadores en algunas posiciones"

Desde que asumió el cargo de DT de la Selección, el argentino Gustavo Alfaro ha revisado información del fútbol ecuatoriano. Ha visto partidos de jugadores que militan en el extranjero y del campeonato nacional.

Pero hay temores permanentes: el desconocimiento específico del futbolista ecuatoriano y la falta de tiempo. Sin embargo, el técnico de la Tri empezó a trabajar desde el 25 de agosto. Tiene a la mano las estadísticas y un plan para ir a los estadios y ver la mayor cantidad de partidos antes de que presente la primera nómina de jugadores.



Alfaro ya hizo un diagnóstico preliminar. Quedó impactado con la velocidad del futbolista ecuatoriano y se percató que hay muchos elementos en ciertas posiciones. No fue específico, pero advirtió que amalgamar una plantilla homogénea será uno de sus principales retos.



"Hemos visto que hay abundancia en algunas posiciones y en tras no tanto. veo que el equipo para adelante va a ir bien y jugadores con capacidades extraordinarias. me gustan los equipos rápidos. Ese es el perfil del ecuatoriano", dijo el entrenador.



Alfaro quiere un equipo dinámico que sea rápido en las transiciones, pero también una defensa que no deje espacio a los rivales. En ese sentido estará buscando jugadores con características específicas.



"Hay que tratar de cubrir esas individualidades y trabajar en equipo. Lo importante va a ser que se empapen lo más pronto de mi idea de juego", dijo Alfaro.



También advirtió que se respaldará en Jorge Célico para acompañar al proceso de formativas. Incluso aclaró que los que mejor estén en lo físico y de ritmo competitivo serán los llamados a la Tri.



"La cancha nunca miente. Los que estén en mejores condiciones jugarán. La experiencia es importante, pero también el fútbol es de momentos", dijo.