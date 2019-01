El 'Gato' Garcés llegó a la 'U' para pelear un puesto

LEA TAMBIÉN

Salir de El Nacional no fue una decisión fácil para Roberto Garcés. El mediocampista quiteño es hincha confeso del ‘Bitri’, pero a mediados de la temporada pasada se sintió ‘traicionado’ por la dirigencia.

A finales del 2017 decidió continuar en el equipo que lo vio crecer en sus formativas. A cambio, rechazó ofertas de clubes que querían sus servicios y que estaban dispuestas a pagar más en salarios que el conjunto militar.



“Me fui porque la dirigencia no cumplió con lo que prometió del contrato. No pagaron unas letras de la opción de compra”, asegura el quiteño.



El ‘Gato’, como conocen al mediocampista de 25 años, fue el segundo fichaje anunciado por Liga para esta temporada. Llega al actual campeón nacional a ganarse un puesto en el once titular.



La pelea por un cupo en el once estelar de los albos está reñida. En su posición Liga tiene a Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela y Édison Vega. Los tres con altas posibilidades de ser protagonistas tras su buen rendimiento en el 2018.



“En lo personal, debo ganarme el puesto. Los compañeros me recibieron muy bien”, dijo Garcés después de los chequeos médicos, a inicios de la pretemporada.



El ‘Gato’ fue uno de los jugadores más destacados del descendido El Nacional. Terminó siendo titular y capitán. Disputó 9 101 minutos desde el 2016, cuando se enfundó la camiseta de los puros criollos.



Su buena ubicación en la cancha hizo que el DT Pablo Repetto se fijara en él. Eduardo Favaro, quien fue director técnico de los criollos, destaca la personalidad de Roberto.



“Es un jugador que es líder y que entiende rápido la dinámica de juego. Por algo se fue a Liga”, dice el ahora entrenador uruguayo de Aucas.



Este año, al volante de corte le ilusiona con volver a jugar una Copa Libertadores. Ya lo hizo en el 2017 en la segunda fase del torneo, cuando enfrentó al Atlético Tucumán.



“Es grato estar en una institución como Liga de Quito. Queremos estar a la altura de un reto de este tipo”, afirma.



El ‘Gato’ se quedará en Liga hasta el 2023. El club compró sus derechos para las próximas cuatro temporadas.



Su adaptación a Liga ha sido fácil. Está acompañado de Adolfo Muñoz, que también jugó con el ‘Bitri’ el año pasado. Durante los entrenamientos, sale con él a la cancha. Juega al fútbol tenis mientras el resto de sus compañeros aparecen.



Poco a poco se ha ido adentrando al grupo. Ya es parte de los ‘toritos’ -juego recreativo donde un futbolista trata de quitarle la pelota al resto- y hasta paga penitencia.



“Estamos ante un grupo unido y es un gran plantel que aspira a pelear cosas importantes”, afirma el mediocampista.



Repetto prefiere no hablar de sus jugadores. Eso sí, ya lo vio en cancha. Ante el Mushcu Runa lo probó como extremo por izquierda en el equipo b que estuvo integrado por Leonel Nazareno; Aníbal Chalá, Renny Folleco, Horacio Salaberry, Édison Realpe; José Cazares, Jefferson Orejuela, Andrés Chicaiza, Garcés, Adolfo Muñoz y en ataque estuvo Cristian Martínez Borja.

Hoy, Repetto podrá volver a probarlo en el juego amistoso ante Aucas. Incluso tendrá chance de preguntarle a su colega y amigo personal Favaro más características de su jugados. El cotejo será a las 10:00, en el Complejo de Pomasqui.